Suomi hyppää mukaan digitaalisen euron eturintamaan

Kesäkuun 2026 lopulla digitaalinen euro eli digieuro otti jättiloikan kohti valmistumistaan, kun se eteni merkittävän askeleen Euroopan parlamentissa.

Digieuro olisi tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisesti jo vuonna 2028 ja yksi sen tärkeimmistä tavoitteista olisi irrottaa eurooppalainen maksujärjestelmä irti amerikkalaisten Visan ja Mastercardin duopolista.

Suomalaiset toimijat ovat päättäneet olla mukana tulevan digivaluutan kehitystyössä jo alkuvaiheessa, sillä sekä Suomen Pankki että OP Pohjola ovat liittyneet digitaalisen euron pilottihankkeeseen.

Pilotissa mukana olemalla Suomen Pankki ja OP Pohjola haluavat vaikuttaa siihen, miten digieuroa kehitetään ja millainen sen käyttöönotosta on tarkoitus tulla, kun aikanaan lainsäädäntöprosessi saadaan valmiiksi.

Euroopan keskuspankki valitsi pilottiin mukaan kaikkiaan 36 eurooppalaista finanssialan organisaatiota, joista siis Suomesta mukaan pääsi kaksi.



Jos ihmettelet, mikä oikein on digieuro ja miten sen on tarkoitus toimia, kannattaa lukea artikkelimme, jossa selitämme hieman tarkemmin mistä digitaalisessa eurossa oikein on kyse.