DuckDuckGon oma selain estää YouTuben mainokset
Hakukoneestaan parhaiten tunnettu amerikkalainen DuckDuckGo näyttää haastavan avoimesti riitaa mainosjätti Googlen kanssa.
Yhtiö kehui tällä viikolla virallisessa blogissaan, että DuckDuckGon oma selain osaa nyt estää kaikki Googlen omistaman videopalvelu YouTuben mainokset automaattisesti.
YouTuben mainosten esto on automaattisesti päällä sekä iPhonen, Windowsin että Macin DuckDuckGo -selaimissa ja sen pitäisi olla piakkoin kytkettynä päälle myös Androidin DuckDuckGo-selaimessa.
Kännykällä käytettäessä tosin YouTuben videot aukeavat oletusarvoisesti YouTuben omaan sovellukseen, johon DuckDuckGon mainosestot eivät tietenkään yllä, eli videot pitää katsoa selaimessa, YouTuben sovelluksen sijaan.
Samaan aikaan Googlen on ollut sotajalalla jo parin vuoden ajan YouTuben mainoksia estäviä sovelluksia ja käyttäjiä vastaan. Yhtiö on sen sijaan pyrkinyt puskemaan mainoksia kaihtavia käyttäjiä tilaamaan maksullista, mainosvapaata YouTube Premiumia - ja tehnyt mainosten estämisestä aina vain haastavampaa.
On hyvä kuitenkin muistaa, että DuckDuckGon selain on käytännössä vain Googlen hallinnoimasta Chromium-selaimesta jatkokehitetty versio (aivan samalla tavalla kuin mm. Bravekin). Eli tämänkin selaimen isot kehityslinjat ovat täysin Googlen hallinnassa.
YouTubella on myös yksi ässä taskussaan, jonka se voi ottaa käyttöön, jos se ei saa mainosten estämistä muuten kuriin: se on jo kokeillut mallia, jossa mainokset on "poltettu" kiinteästi osaksi videoita, jolloin niiden estäminen on teknisesti täysin mahdotonta.
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