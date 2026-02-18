YouTube kiusaa uudella tavalla mainoksia estäviä käyttäjiä
Maailman suurimman mainosyhtiön, Googlen, omistama YouTube jatkaa sotaansa mainoksia estäviä käyttäjiä vastaan.
Yhtiö on viime vuosina muuttanut sivustojensa toimintalogiikkaa jo useaan kertaan, onnistuen aina hetkellisesti estämään tai rampauttamaan mainosestäjiä käyttävien käyttäjien pääsyn YouTuben videoihin.
Mutta YouTube on myös tarkoituksella hankaloittanut mainoksia estävien käyttäjien elämää muillakin tavoin. Nyt Redditissä käyttäjät kertovat, miten uusin hankaloitus on toteutettu.
Käyttäjäpalautteen perusteella mainoksia estäviä lisäosia tai selaimia käyttäviltä käyttäjiltä on estetty kokonaan videoiden kuvaustekstien ja kommenttien latautuminen.
Eli vaikka videot saattavatkin itsessään näkyä, ei kuvauksia voi lukea eikä kommentointiin voi osallistua, edes lukijana.
Todennäköisesti tämäkin kompastuskivi korjataan mainosestäjien seuraavissa versioissa, mutta kissa ja hiiri -leikki jatkunee jatkossakin.
YouTube on myös kokeillut eräänlaista täydellistä vastaiskua mainosten estoon jo aiemminkin, mutta ei ole ilmeisesti uskaltanut ottaa sitä käyttöön laajemmin. Ratkaisussa mainokset koodataan osaksi katsottavaa videota, joten ne olisi käytännössä mahdotonta estää teknisesti.
YouTube on viimeisen muutaman vuoden aikana ajamaan aktiivisesti käyttäjiä kohti maksullista YouTube Premium -tilausta, jolla pääsee eroon mainoksista. Taktiikka on ollut ilmeisen toimiva, sillä YouTubesta on kasvanut Netflixiäkin isompi viihdefirma liikevaihdossa mitattuna.
