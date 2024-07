YouTube näyttää nyt mustaa ruutua, jos estät mainokset - sitä ei voi ohittaa, kestää mainosten ajan

Googlen omistama YouTube julisti sodan mainosestäjiä vastaan viime vuonna. Ja taistelu tuntuu vain kiihtyvän.

Merkittävin muutos tapahtui loppuvuodesta 2023, kun YouTube ryhtyi ensimmäistä kertaa estämään mainosesto-ohjelmia käyttäviä käyttäjiä.

Sen jälkeen ollaan oltu pitkälti kissa-ja-hiiri -leikissä mainosestäjien ja Googlen kesken. Mutta Googlella on lopulta käytössään järeämmät aseet, jos taistelua aletaan venyttämään todella pitkälle.

Nyt yhtiö on mitä ilmeisimmin tehnyt sen tempun, jolle mikään mainosestäjä ei lopulta voi mitään: mainokset ja varsinainen video ovat nyt yhtä ja samaa videotiedostoa. Tähän saakka video on ollut konkreettisesti oma videonsa ja mainokset omiaan. Eli mainosestäjät ovat voineet "haistella" mainoksen siitä, että videon lähde on vaihtunut mainosten ajaksi.

Mashablen mukaan muutos on otettu käyttöön asteittain, video ja maa kerrallaan, mutta se näyttää leviävän vauhdilla.



Käytännössä mainokset voi estää edelleen, kyllä. Mutta mainoksen viemää aikaa ei voi enää "säästää".

Eli jos videon alussa pitäisi olla 30 sekunnin mainos ja se estetään, ei katsoja hyppääkään suoraan varsinaiseen, haluamaansa videoon. Sen sijaan mainokset estänyt käyttäjä joutuu tuijottelemaan samaiset 30 sekuntia tyhjää ruutua - jota ei voi ohittaa. Vasta kun mainokselle varattu aika on kulunut loppuun, alkaa varsinainen video pyörimään.

Samoin käy kaikissa videon keskeyttävissä mainoksissa. Eli 60 sekunnin mittainen mainoskatko videon keskellä on 60 sekunnin mittainen, riippumatta siitä estääkö mainokset vai ei. Ainoa ero on se, että mainoksia estäville kyseisen ajan ruudulla näkyy musta videon paikalla oleva laatikko - muille käyttäjille varsinainen mainos.

Kyseistä tapaa ei käytännössä voi kiertää mitenkään. Jos tuntuu siltä, että nykyinen mainosesto-ohjelmasi estää videomainokset YouTubessa, se johtunee vain siitä, että uusi tekniikka ei ole vielä otettu käyttöön juuri siinä videossa tai juuri sinun käyttämälläsi Googlen palvelimella. Mutta pian muutos kattaa kaikki YouTuben käyttäjät ja kaikki videot. Tällä hetkellä osa käyttäjistä näkee näitä mustia mainoskatkoja, osa ei.

Myöskään minkäänlaiset VPN-ratkaisut, jotka estävät mainospalvelimille pääsyn, eivät toimi, vaan aiheuttavat täsmälleen saman tilanteen: mainokset eivät lataudu, mutta mainoksen sijaan pitää odotella mainosten keston verran, tuijotellen mustaa videolaatikkoa.

Taustallahan on tietysti Googlen halu saada käyttäjät maksamaan YouTube Premiumista.

Yhtiön on myös ryhtynyt estämään kolmansien osapuolten tekemiä sovelluksia, jotka estävät YouTuben mainokset.