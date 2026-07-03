Tekoäly ostaa jo oikeasti verkosta – Visan mukana OP ja Nordea
Maksujätti Visan kehittelemä visio tekoälyavustajien tekemistä ostoksista on ottanut askeleen eteenpäin. Yhtiö kertoi Pariisissa järjestetyssä Visa Payments Forum -tapahtumassa, että Euroopassa on suoritettu ensimmäiset reaaliaikaiset agenttimaksutapahtumat kontrolloitujen testiympäristöjen ulkopuolella.
Käytännössä tekoälyagentit ovat asioineet suoraan kauppiaiden verkkosivustoilla ja tehneet ostoksia kortinhaltijoiden puolesta.
Suomalaisittain merkittävää on se, että live-vaiheen kumppaneiksi on nimetty OP Ryhmä ja Nordea.
Tuore julkistus on suoraa jatkoa Visan tiiviille toteuttamiselle tekoälyn suhteen, josta olemme uutisoineet säännöllisesti.
Viime kuussa uutisoimme Visan ja OpenAI:n strategisesta yhteistyöstä, ja maaliskuussa kerroimme yhtiön käynnistäneen Euroopassa Visa Agentic Ready -ohjelman siirtääkseen konseptin testivaiheeseen. Koko kehityskaari sai alkunsa reilu vuosi sitten toukokuussa 2025, kun Visa Intelligent Commerce -viitekehys esiteltiin ensi kertaa julkisuudessa.
Teknologisesti uusi vaihe vaatii onnistuakseen tiivistä yhteistyötä koko ekosysteemin välillä. Kauppiaiden osallistumisen mahdollistaa Visan kehittämä Trusted Agent Protocol (TAP) -protokolla, jonka avulla verkkosivustot pystyvät tunnistamaan ja todentamaan niiden kanssa asioivat tekoälyagentit.
Pankkien puolella taas hyödynnetään Visa Payment Passkeys -pääsyavaimia. Niiden avulla liikkeeseenlaskijapankit voivat varmistaa säädösten mukaisesti, että jokainen tekoälyn tekemä siirto on suorassa yhteydessä oikeaan käyttäjään ja tämän antamiin tarkkoihin ohjeisiin.
Kuluttajalle muutos tarkoittaa sitä, että ChatGPT:n tai puhelimen oman avustajan kaltaiset tekoälyt muuttuvat passiivisista neuvojista aktiivisiksi toimijoiksi, jotka voivat selata tuotteita ja viedä ostoprosessin maaliin asti.
"Näemme nyt tekoälyagenttien tekevän ostoksia ihmisten puolesta suoraan itsenäisiltä kauppiailta. Seuraava askel on skaalata tämä tuomalla yhteen koko ekosysteemi – standardeista infrastruktuuriin ja kumppaneihin – siten, että maksamisen luotettavuus on sisäänrakennettu alusta alkaen", sanoo Helene Bredesen, Visan Pohjoismaiden ja Baltian tuotejohtaja.
Vaikka ostaminen automatisoituu, kontrolli säilyy ihmisellä, sillä tekoäly toimii vain käyttäjän asettamien raamien ja budjettirajojen puitteissa.
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