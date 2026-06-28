Netflixiin iso muutos: Jokaisen perheenjäsenen pitää antaa oma sähköpostiosoite palvelulle

Netflix on muuttanut käyttöehtojaan merkittävästi perheenjäsenten profiileihin liittyen.

Tähän saakkahan Netflixiin on kirjauduttu Netflixin tilistä kuukausimaksua maksavan hallinnoijan käyttäjätunnuksilla ja sen jälkeen on vain valittu, mitä profiilia halutaan käyttää.

Eli perheellä on ollut yksi tili, jonka alla on mahdollisesti jokaisella perheenjäsenellä oma profiili.

Mutta nyt Netflix on muuttanut käytäntöään niin, että jokaiseen profiiliin pitää myös kytkeä oma, erillinen sähköpostiosoitteensa. Vaatimus ei koske kuitenkaan lasten tileiksi merkittyjä tilejä, jotka on samalla myös ikärajoitettuja sisällön suhteen.

Muutoksen jälkeen mikäli perheenjäsen haluaa katsoa Netflixiä omalla profiilillaan, kirjautuminen pitääkin tehdä oman sähköpostiosoitteen kautta. Eli esimerkiksi nelihenkisen perheen olohuoneen televisiossa jokaisen neljän perheenjäsenen pitää kirjautua sähköpostiosoitteellaan omaan profiiliinsa, jotta siihen pääsee ylipäätään käsiksi.



Muutos tulee vaiheittain voimaan, mutta ensimmäiset perheenjäsenten tilit ovat vaatineet niihin sähköpostiosoitteen yhdistämisen jo 15. kesäkuuta alkaen.

Netissä spekuloidaan sillä, että aiempaa tiukemmin tunnistetuilla käyttäjäprofiileilla Netflix pystyy luomaan tarkempia mainostusprofiileja käyttäjistään.

Yhtiöhän ryhtyi tarjoamaan edullisempaa, mainoksilla rahoitettua Netflix-versiota valikoiduissa maissa vuonna 2022 ja sen jälkeen osittain mainosrahoitetusta, halvemmasta Netflixistä on tullut valtava hitti käyttäjien keskuudessa.

Suomessa mainosrahotteista Netflixiä ei ole vielä tarjolla, vaikka se tänä vuonna mm. Ruotsiin ja Norjaan saapuukin.

Erityisen tuohtuneita muutoksesta ovat ne käyttäjät, jotka katsovat Netflixiä vain itse, mutta ovat luoneet palveluun useita profiileja erilaisia suosituksia eri genreistä saadakseen: nyt heidän pitää keksiä jokaista profiilia kohden itselleen uusi sähköpostiosoite ja kirjautua jokaiseen profiiliin erikseen sisään.

Toisaalta uudistus tarkoittaa sitä, että tilin pääkäyttäjän sähköpostiosoitetta ja kirjautumistietoja ei (ilmeisesti) enää tarvitse lainkaan, jos vaikkapa perheen teini haluaa kirjautua Netflixiin vain omalla profiilillaan, vaikkapa omalta tabletiltaan.