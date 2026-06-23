Teslan FSD-ajojärjestelmä askeleen lähempänä Suomea – Traficom pohtii järjestelmän sallimista jo syksyllä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvittää parhaillaan Teslan FSD (Supervised) kuljettajaa avustavan järjestelmän hyväksymistä Suomessa Alankomaiden myöntämän ehdollisen tyyppihyväksynnän pohjalta.

Vaikka koko EU-laajuinen ratkaisu asiasta on odotettavissa lokakuussa 2026, Traficom on ilmoittanut olevansa valmis etenemään asiassa nopeammassa aikataulussa ja tunnustamaan hyväksynnän kansallisesti jo kesän jälkeen syksyllä, mikäli keskeisistä tarkastelukohteista saadaan tarvittavat lisätiedot.

Alankomaiden tyyppihyväksyntäviranomainen RDW myönsi Teslan järjestelmälle kansallisen, ehdollisen tyyppihyväksynnän huhtikuussa 2026, mikä käynnisti menettelyn uudenlaisen teknologian tuomiseksi markkinoille vakiintuneista vaatimuksista poiketen.





Teslan järjestelmän keskeisin ero nykyisin markkinoilla oleviin avustimiin on se, ettei se aktiivisena ollessaan vaadi kuljettajalta jatkuvaa fyysistä osallistumista ajamiseen, eli kädet saa irrottaa ohjauspyörästä muissakin kuin puhtaasti moottoritieolosuhteissa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole täysin automaattinen tai itsestään ajava järjestelmä, vaan kuljettajan on oltava jatkuvasti valppaana ottamaan auto välittömästi ja oikea-aikaisesti hallintaansa.

"Kuljettajan suorittama aktiivinen valvonta ja puuttuminen ovat järjestelmän ensisijainen riskienhallintakeino. Järjestelmä valvoo kuljettajan tarkkaavaisuutta ja varmistaa, että hän pystyy tarvittaessa ottamaan auton hallintaansa", erityisasiantuntija Jukka Juhola kertoo.

Nyt arvioitavana oleva järjestelmähyväksyntä koskee vain Teslan uusimman sukupolven laitteistolla varustettuja malleja, joita on Suomessa rekisterissä noin 6 500 kappaletta.

Nämä autot ovat iältään noin kaksi vuotta vanhoja, eikä valmistaja ole toistaiseksi käynnistänyt vastaavaa menettelyä tätä vanhempien ajoneuvojen osalta.

Suomen autokannassa yhteensopivien autojen määrä vastaa noin 0,24 prosenttia kaikista liikennekäytössä olevista henkilöautoista.

Kuluttajille järjestelmän käyttöönotto tapahtuu ohjelmistopäivitysten kautta kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaen. Traficom on arvioinut, ettei jo käyttöönotettuja ajoneuvoja tarvitse muutoskatsastaa päivityksen yhteydessä, ellei niihin ole tehty muita katsastusvelvollisia muutoksia, kuten poikkeuksellisia rengaskokoja tai madaltavia alustasarjoja.





Vaikka Traficom tunnistaa järjestelmän tarjoamat turvallisuushyödyt ja potentiaalin inhimillisten onnettomuuksien vähentämisessä, virasto nostaa esiin huolenaiheita erityisesti suomalaisissa tieolosuhteissa.

"Järjestelmää käytettäessä ohjauksen hallinnan takaisinottoon liittyy lisävaihe, jossa kädet on ensin vietävä ohjauspyörälle. Tämä voi olla haastavaa, koska ohjauspyörä voi samalla liikkua järjestelmän ohjaamana, ja kuljettajan tulee silti seurata liikennettä yhtä aikaa. Lisäksi osassa Teslan malleista ohjauspyörä on muodoltaan poikkeava, mikä voi vaikeuttaa siihen tarttumista ja siten lisätä tilanteen haastavuutta", Juhola sanoo.

Huolta aiheuttavat ohitustilanteet suomalaisille maanteille tyypillisillä kaksisuuntaisilla tieosuuksilla, joissa nopeusrajoitukset vaihtelevat 60 ja 100 km/h välillä ja joissa esiintyy kaarteista sekä korkeuseroista johtuvia näkemäesteitä.

Kamerapohjaisen järjestelmän toimivuus edellyttää riittävää näkymää ympäristöön, vaikka se onkin ohjelmoitu suorittamaan ohituksia myös mutkaisilla osuuksilla, joissa se ei valmistajan mukaan toimi optimaalisesti.

Keskustelua herättää myös järjestelmään sisällytetty nopeustoleranssi, sillä järjestelmälle voidaan asettaa jopa +50 prosentin poikkeama suhteessa havaittuun nopeusrajoitukseen.

Valmistaja ja viranomaiset perustelevat ominaisuutta tarpeella jättää kuljettajalle joustovaraa tilanteisiin, joissa järjestelmä tunnistaa rajoituksen väärin ja ajoneuvo kulkisi muutoin liian hitaasti muun liikenteen seassa aiheuttaen häiriötä.

Toleranssi kuitenkin mahdollistaa myös tarkoituksellisen ylinopeuden ajamisen lukuun ottamatta moottoriteitä, joissa 120 kilometrin tunnin enimmäisnopeutta ei ole mahdollista ylittää.

"Suomessa ylinopeuden ajaminen on hyvin yleistä. On siis otettava huomioon, että näin voi tapahtua hyvin yleisesti myös tätä järjestelmää käytettäessä ja siitä koituvia vaikutuksia on arvioitu", Juhola sanoo.

Seuraavassa vaiheessa järjestelmän hyväksyntäprosessia käsitellään kesäkuun lopussa EU-komission alaisessa TCMV-komiteassa, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden tekemiä havaintoja ja mahdollisesti täydennetään tai muutetaan hyväksynnän ehtoja.

Traficomin mukaan päätöksellä on pitkän aikavälin merkitystä, sillä komission antaessa poikkeusluvan sen on mukautettava vakiintunut lainsäädäntö uuteen tekniikkaan noin kahden vuoden viiveellä.





Samaan aikaan viranomaiset arvioivat Teslan avustimen roolia suhteessa rinnakkain etenevään aidosti itsestään ajavien ajoneuvojen lainsäädäntökehykseen, ja täysin autonomisia autoja arvioidaan nähtävän Suomen teillä laajemmin jo vuonna 2028.

Ennen järjestelmän lopullista hyväksymistä Suomessa Traficom pitää välttämättömänä lisätietojen antamista käyttäjille, sillä turvallisuushyödyt toteutuvat vain, jos järjestelmän toimintaperiaatteet ymmärretään ja sitä käytetään oikein.