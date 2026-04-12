Alankomaat sallii Teslan itsestään ajavan tilan käytön, ensimmäisenä Euroopassa

Alankomaista tuli ensimmäinen Euroopan Unionin maa, joka sallii Teslan avustetun ajamisen järjestelmän liikennekäytössä.

Alankomaiden ajoneuvojen sääntelyviranomainen, RDW, myönsi virallisen tyyppihyväksynnän Teslan Full Self-Driving (Supervised) -järjestelmälle puolentoista vuoden testauksen jälkeen. RDW:n mukaan Teslan avustetun ajamisen järjestelmällä oli positiivinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.

Samalla RDW kuitenkin painotti sitä, että kyseessä ei ole missään nimessä itsestään ajava järjestelmä, vaan kuljettajan on pakko säilyttää itse vastuu auton hallinnasta - ja pystyttävä ottamaan välittömästi auto haltuun, mikäli ajotilanne sitä vaatii.

Suomessa Tesla kutsuu järjestelmää nimellä "Täysin itsestään ajava (tarkkailua vaativa)" ja sitä ei ole hyväksytty vielä meillä käyttöön. Se kuitenkin pystyy ohjaamaan autoa itsestään kaupungeissa ja maantiellä, vaihtamaan itsestään kaistoja ja selviytymään risteyksistäkin. Alankomaiden hyväksyntä voi avata tien järjestelmän käyttöönotolle myös muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, sillä RDW:n myöntämä tyyppihyväksyntä saattaa toimia mallina muidenkin EU-maiden viranomaisille.



Samaan aikaan Teslan avustetun ajamisen toiminto on joutunut suurennuslasin alle Yhdysvalloissa, jossa sen käyttö on ollut sallittua jo pidempään. Siellä paikallinen sääntelyviranomainen on aloittanut tutkinnan avustetun ajamisen toiminnasta ja riskeistä etenkin olosuhteissa, joissa näkyvyys on heikentynyt (mm. lumisade, sumu, rankkasade).