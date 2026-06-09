Suomi hyppäsi mukaan EU:n autonomisia ajoneuvoja koskevaan hankkeeseen – Robottiautot tulevat teille todennäköisesti vuonna 2028

Suomi on virallisesti liittynyt EU-maiden yhteiseen rintamaan edistämään autonomisten ajoneuvojen laajamittaista testausta ja käyttöönottoa.

EU:n liikenneneuvoston yhteydessä allekirjoitetun julkilausuman myötä Suomi nousi hankkeessa tarkkailijajäsenestä täysjäseneksi.

Yhteiseurooppalaisen hankkeen taustalla on Euroopan komission keväällä 2025 käynnistämä aloite, jonka tavoitteena on luoda EU:n alueelle rajat ylittävät ja yhdenmukaistetut lupa- ja hyväksyntämenettelyt robottiautoille.





Yhteistyössä on nyt mukana kaikkiaan 17 jäsenvaltiota, ja sen tarkoituksena on nopeuttaa turvallisten automaattisten ajoneuvojen kehitystä sekä vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja innovaatiokykyä globaaleilla markkinoilla.

"Suomessa on jo pitkään tehty töitä liikenteen automaation edistämiseksi. Tavoitteenamme on, että automaatio lisää liikenneturvallisuutta ja parantaa kilpailukykyä. On hyvä, että automaattisten ajoneuvojen turvallista testausta ja käyttöönottoa edistetään koko EU:n laajuisesti", liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

YK:n Euroopan talouskomissiossa (UNECE) on määrä hyväksyä jo kuluvan kesäkuun aikana uusi automaattisia ajojärjestelmiä koskeva ajoneuvotekninen säännöstö, jonka seurauksena EU-tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja voidaan nähdä teillä todennäköisesti vuonna 2028.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ollut tiiviisti mukana näissä kansainvälisissä työryhmissä valmistelemassa tulevaa sääntelyä ja markkinoille pääsyä.

Suomen kansallinen tieliikennelainsäädäntö joudutaan laittamaan uusiksi tulevia robottiautoja ajatellen. Parhaillaan käynnissä olevassa lakimuutoshankkeessa selkeytetään oikeudellisia vastuita tilanteissa, joissa ajoneuvolla ei ole lainkaan ihmistä kuljettajana.

Suomen nykyinen lainsäädäntö on jo tähän asti ollut kokeiluihin kannustava, ja maassa testataankin parhaillaan autonomista tekniikkaa tositoimissa.





Esimerkiksi Remoted testaa parhaillaan Tampereella automaattiajamista täysin ilman autossa istuvaa turvakuljettajaa. Tämän lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittävät omissa hankkeissaan autonomista logistiikkaa sekä maantietestausta niin suljetuissa ympäristöissä kuin avoimessa liikenteessäkin.