Uusi eurooppalainen somepalvelu haastaa jätit: EU-päättäjät jo mukana, lupaa estää botit
Sosiaalisen median kentälle on nousemassa uusi haastaja, kun ruotsalaisen W Social AB:n kehittämä W-somealusta (W Social) pyrkii murtamaan suurien somealustojen hallintaa, kuten juuri 500 miljoonan käyttäjän rajan rikkonutta Metan Threadsia.
Parhaillaan julkisessa beetaversiossa oleva uusi palvelu on saanut viime aikoina runsaasti tukea, sillä Euroopan komissio (linkki Threads) ja EU:n poliitikot ovat jo ottaneet alustan virallisesti käyttöönsä.
Mukaan ovat liittyneet muiden muassa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa.
Yksi palvelun tärkeimmistä lupauksista on sitoutuminen puhtaasti ihmisten väliseen viestintään. Alusta painottaa varmennettuja ihmiskäyttäjiä.
Tietosuoja ja datan omistajuus on rakennettu eurooppalaisen lainsäädännön pohjalle, sillä kaikki palvelun data isännöidään EU:n alueella sijaitsevilla henkilökohtaisilla datapalvelimilla (PDS) ja toimintaa säätelee tiukasti GDPR.
Käyttäjien julkaisut ovat avoimen luonteen vuoksi oletuksena julkisia, mutta alusta kerää itselleen vain sen tiedon, mikä on välttämätöntä palvelun toiminnan kannalta.
Teknisesti W hyödyntää avointa AT-protokollaa (AT-Protocol), joka on tuttua muun muassa Bluesky-palvelusta.
Ruotsista käsin johdetun hankkeen taustalla vaikuttaa laajempi eurooppalainen tiimi median, teknologian ja tekoälysektorin osaajia.
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