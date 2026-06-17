Muskin some jäi jälkeen: Threads saavutti 500 miljoonaa käyttäjää
Metan omistama somepalvelu Threads on saavuttanut merkittävän rajapyykin: palvelulla on nyt 500 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää.
Metan mukaan Threadsin kasvu on ollut varsin vauhdikasta, sillä vuoden 2025 elokuun jälkeen aktiivisten kuukausittaisten käyttäjien määrä on kasvanut noin sadalla miljoonalla.
Taustalla vaikuttavat sekä tiivis kytkös Instagramiin, jolla palvelu sai repäistyä heti alkuvaiheessa ison määrän käyttäjiä itselleen, mutta myös viime kuukausina testikäyttöön otettu uusi yhteisötoiminto, jonka Meta kertoo olleen keskeinen veturi palvelun käytön lisääntymisessä.
Threads syntyi alun perin vaihtoehdoksi Twitterille (nyk. X), kun Elon Musk osti Twitterin itselleen. Musk ryhtyi aktiivisesti muokkaamaan Twitterin algoritmeja haluamaansa suuntaan ja palvelu ryhtyikin suosimaan vahvasti laitaoikeiston tilejä näkyvyydellään. Samaan aikaan Musk leikkasi rajusti Twitterin moderoinnin henkilöstöstä ja palautti palveluun joitain jo vuosia aiemmin palvelusta ulospotkittuja käyttäjätilejä.
Muutokset johtivat siihen, että osa Twitterin aktiivikäyttäjistä lähti etsimään itselleen uutta "kotia". Suurimmiksi palveluiksi Twitter-pakolaisille muodostuivat BlueSky ja Threads.
Sittemmin Threads on jatkanut kasvua ns. omilla eväilläänkin - ja palvelu ohitti Twitter/X:n käyttäjämäärässä mitattuna jo viime talvena.
AfterDawnin virallinen tili löytyy Threadsista, Mastodonista ja BlueSkysta.
1 KOMMENTTI
klanh1/1
Näissä uutisissa tulee aina mieleen menneet vuodet kun Twitterissä pilkattiin sitä kuinka oikeisto "lähti pakoon" muille aluistoille, Parler/Truth social/yms, monesti haluamattaan. Eipä kestäny vasemmitollakaan kauan siitä kun sormi vaa'alla muutti paikkaa.
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