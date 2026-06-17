Tekoälyjätti OpenAI tekee jättimäisiä tappioita
Tekoälyjätti OpenAI on ns. generatiivisen tekoälyn ehdoton kärkinimi. Mutta yhtiön menestys ei ole muuttunut vielä lähellekään kannattavakasi liiketoiminnaksi.
Talouslehti Financial Timesin vahvistamien (maksumuuri) OpenAI:n talouslukujen mukaan yhtiö teki vuonna 2025 jättimäiset tappiot.
Yhtiön kokonaistappiot vuodelle 2025 olivat tietojen mukaan hurjat 38,5 miljardia dollaria (noin 33,3 miljardia euroa).
Yhtiöllä ei toisaalta ole myöskään aivan akuuttia kassakriisiä käsissään, sillä samaisten tietojen mukaan OpenAI:lla oli käytössään vuoden 2025 lopulla kassavaroja noin 50 miljardin dollarin edestä.
Financial Timesin mukaan OpenAI:n valtavia tappioita osittain selittää vuodelle 2025 osunut kertaluonteinen, noin 30 miljardin dollarin alaskirjaus kirjanpidossa. Joten "todelliset" tappiot olisivat tältä pohjalta "vain" noin 8 miljardia dollaria.
Yhtiö on kertonut tähtäävänsä siihen, että se olisi kassavirtapositiivinen vuoteen 2030 mennessä.
Sijoittajie valtava rahan polttaminen tietysti huolestuttaa ja OpenAI on aikeissa listautua pörssiin mahdollisesti jo tämän vuoden aikana. Useat tekoälyfirmat ovatkin nostaneet reippaalla kädellä hintojaan viime kuukausina - ennakoimme tätä käännettä jo keväällä, kun arvioimme, että puoli-ilmaisen tekoälyn aikakausi on pian päättymässä.
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