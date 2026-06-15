Uudet omistajat toivat tulosta: Valokuituselle yli 700 miljoonan euron rahoituspaketti
Kuituoperaattori Valokuitunen on solminut Suomen toimialahistorian suurimman rahoituspaketin, jonka kokonaisarvo kohoaa yli 700 miljoonaan euroon.
Useiden pohjoismaisten ja kansainvälisten pankkien kanssa neuvoteltu infrarahoituskokonaisuus käsittää 230 miljoonaa euroa uutta investointilainaa, 90 miljoonan euron erillisen lisärahoituksen sekä 390 miljoonan euron edestä vanhojen lainojen uudelleenrahoitusta.
– Kyseessä on Suomen suurin valokuitualan rahoituspaketti. Saimme neuvoteltua erittäin kilpailukykyiset lainaehdot pohjoismaisten ja kansainvälisten pankkien kanssa haastavassa rahoitusmarkkinassa, kommentoi Valokuitusen talous- ja rahoitusjohtaja Juho Ansio kertoo.
Valokuitusen johdon mukaan Keski-Euroopan vaikea valokuitumarkkina heijastuu tällä hetkellä vahvasti myös Suomeen, mikä näkyy pankkien yleisenä varovaisuutena rahoittaa alan toimijoita.
Valokuitunen sai hiljattain uuden omistuspohjan, jossa globaali jättisijoittaja Brookfield omistaa yhtiöstä 51 prosenttia ja Telia 49 prosenttia. Uudet omistajat olivatkin ratkaiseva tekijä rahoituspaketin kokoamisessa.
– Keski-Euroopan haastava valokuitumarkkinatilanne heijastuu osaltaan myös Suomeen ja näkyy erityisesti pankkien varovaisuutena rahoittaa alan toimijoita. Yhtiömme vahva taloudellinen tilanne sekä uudet omistajamme olivat merkittävässä asemassa uuden rahoituspaketin syntymisessä. Rahoitus mahdollistaa toimintavarmojen yhteyksien rakentamisen uusille asiakkaille tulevaisuudessakin, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.
Suomessa valokuitua on rakennettu viime vuosina merkittävästi.
Vuoden 2024 lopussa valokuituyhteyksien saatavuus suomalaisissa kotitalouksissa oli 68 prosenttia, mutta se kohosi Traficomin tilastojen mukaan viime syksynä jo 80 prosenttiin ja on tällä hetkellä saavuttanut jo lähes 85 prosentin tason.
Tämä tarkoittaa sitä, että valokuituyhtiöt ovat siirtymässä kokonaan uusien verkkoalueiden avaamisesta liittymätoimituksiin ja jo rakennettujen verkkojen täydennysrakentamiseen. Valokuitusen mukaan seuraava suuri tehtävä onkin saada mahdollisimman moni kotitalous kytkeytymään alueella jo valmiina olevaan infraan.
Suuresta kattavuudestaan huolimatta Suomi laahaa edelleen pahasti muiden Pohjoismaiden perässä verkkojen avoimuudessa, mihin Valokuitunen pyrkii omalla strategiallaan iskemään.
Suomessa kuituverkoista vain noin 30 prosenttia on avoimia, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa avoimuusaste on lähes sata prosenttia. Avoimessa mallissa kuluttaja voi vapaasti valita haluamansa palveluntarjoajan, kun taas suljetussa verkossa yksi toimija hallitsee myös hinnoittelua.
Valokuitunen onkin aiemmin varoittanut Suomen ajautuvan Norjan kaltaiseen tilanteeseen, jossa suljetut verkot ja toimivan kilpailun puute ovat nostaneet kuluttajien nettihintoja merkittävästi. Nyt varmistettu jättirahoitus antaa yhtiölle taloudelliset resurssit jatkaa oman avoimen kuitumallinsa vahvistamista suljettujen verkkojen hallitsemassa markkinassa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.