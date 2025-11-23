Suomessa valokuituyhteyksin saatavuus on kasvanut vuosikymmenen alusta syksyyn 2024 yhteensä 30 prosenttiyksikköä - kasvu nopeampaa kuin muissa Pohjoismaissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkistanut uutta tietoa valokuituyhteyksien saatavuudesta Pohjoismaissa ja Baltian maissa vuoteen 2024 mennessä.

Traficom kertoo, että valokuituyhteyden saatavuus kotitalouksiin vuonna 2024 vaihteli Pohjoismaissa ja Baltian maissa 62 prosentin ja 98 prosentin välillä. Suomen valokuitusaatavuus oli 68 %.





Suomessa valokuitusaatavuus on ollut pitkään maltillisempi, mutta viime vuosien kasvu on ollut vertailumaista selvästi voimakkainta. Viime vuosina eri tahojen toimesta valokuidun rakentamiseen on laitettu satoja miljoonia euroa ja vastaavia summia laitetaan yhä tulevaisuudessakin.

Traficomin mukaan valokuituyhteyden saatavuus on Suomessa kasvanut vuosikymmenen alusta syksyyn 2024 yhteensä 30 prosenttiyksikköä. Tämä on nopeampaa kuin muissa Pohjoismaissa tai Baltiassa.





Tanskassa, Virossa ja Norjassa valokuitusaatavuus on kasvanut vuosikymmenen aikana noin 20 prosenttiyksiköllä. Islannissa ja Ruotsissa kasvu on ollut selkeästi hitaampaa, koska valokuitusaatavuus oli jo vuosikymmenen alussa hyvin korkealla tasolla.

Uuden verkon rakentamisen lisäksi kasvua on tuonut vanhoista kupari- sekä kaapelimodeemiverkoista luopuminen. Vuoden 2024 lopussa jo 82 prosenttia Suomen kiinteistä laajakaistaliittymistä oli valokuituliittymiä. Ainoastaan Virossa valokuituliittymien osuus jäi alle 60 prosenttiin.





Vuonna 2021 Suomessa 81 prosenttia saatavilla olevista valokuituyhteyksistä oli käytössä ja vuoden 2024 lopussa osuus oli kasvanut 86 prosenttiin. Tämä siis tarkoittaa valokuituyhteyksiä, jotka on otettu nettikäyttöön.