Suomalainen droonitorjuja Sensofusion ostaa Atol Aviationin – droonitunnistus nousee taivaalle

Suomessa on toteutettu mielenkiintoinen yrityskauppa: nopeasti kasvava suomalainen puolustustekniikkayritys Sensofusion ostaa Suomen ainoan lentokonevalmistajan Atol Aviationin.

Pitkät juuret suomalaisessa ilmailun historiassa omaava Atol Aviation valmistaa Jämsän Hallissa entisessä Suomen ilmavoimien tukikohdassa Atol Aurora -vesilentokonetta sekä Atol Protector -mallia.





Sensofusion puolestaan kehittää valmistaa seuraavan sukupolven ratkaisuja droonien havaitsemiseen, radiotiedusteluun ja vastatoimiin. Yhtiöllä on Airfence-tuoteperhe.

Kaupan keskiössä on todennäköisesti Atol Aviationin Protector-malli. Kyseessä on Atol Aurora -vesilentokoneen pohjalta kehitetty "työjuhta", joka on siis suunniteltu nimenomaan viranomais- ja puolustuskäyttöön.

Kone voi lentää joko pilotin kanssa tai ilman pilottia 8 tuntia tai lisäpolttoainesäiliöillä jopa 20 tuntia kerrallaan. Alusta on suunniteltu kantamaan raskaampia kuormia, kuten lämpökameroita (FLIR) ja muuta valvontateknologiaa.

Sensofusionin suunnitelmissa on käynnistää Hallin tehtaalla uusien tuotteiden valmistus, laajentaa yrityksen toimintaa ja palkata sinne lisää työntekijöitä. Vuonna 2025 Atol Aviation työllisti 18 ihmistä.

Sensofusion tiedottaa uusista tuotteista lisää 3. kesäkuuta 2026, mikä viittaa siihen, että integraatio Atolin koneiden ja Airfence-järjestelmän välillä on jo pitkällä.





Tiedotteessa puhutaan signaalidominanssista, jolla viitataan siihen, että sähkömagneettista ympäristöä hallitaan ja ymmärretään tehokkaammin kuin vastapuoli.

"Ilmasta maahan -toiminta on Sensofusionille tuttua vuosien ajalta. Monet Airfence-asiakkaamme ovat jo sijoittaneet tuotteitamme helikoptereihin, lentokoneisiin ja lennokkeihin. Signaalidominanssi ei voi tapahtua vain maasta käsin ja toisaalta maassa olevat radiolähettimet havaitaan ilmasta paremmin", sanoo Tuomas Rasila, Sensofusionin perustaja ja toimitusjohtaja.

Kun Airfence-teknologia sijoitetaan 20 tuntia ilmassa viihtyvään koneeseen, valvonta-alue moninkertaistuu ja samalla heikotkin signaalit havaitaan huomattavasti laajemmalta alueelta kuin vain maasta käsin, jossa myös maaston muodot, metsät ja rakennukset vaimentavat ja heijastavat signaaleja.