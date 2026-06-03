Google antaa sivustoille vallan kieltäytyä tekoälyhauista – uusi kytkin tulossa Search Consoleen

Google on tiedottanut tuovansa verkkosivustojen omistajille uusia työkaluja, joiden avulla voi hallita sivuston näkyvyyttä hakukoneen tekoälyominaisuuksissa.

Search Console -hallintapalveluun on tulossa uusi kytkin, jonka avulla sivuston ylläpitäjät voivat itse päättää, haluavatko he sisältöjensä näkyvän ja toimivan pohjana Googlen generatiivisen tekoälyn hakutoiminnoissa.





Uuden kytkimen myötä sivustot voivat kieltäytyä tekoälyominaisuuksista, kuten AI Overviews- ja AI Mode -toiminnoista sekä Discover-syötteen tekoälykoosteista. Mikäli sivusto päättää jättäytyä näiden ominaisuuksien ulkopuolelle, se ei saa enää näyttökertoja tai liikennettä Googlen tekoälyominaisuuksista.

Google kuitenkin painottaa, ettei valintaa käytetä sijoitussignaalina näiden generatiivisten tekoälyominaisuuksien ulkopuolisissa hakutuloksissa, joten tekoälystä kieltäytyminen ei vaikuta sivuston näkyvyyteen tavallisen hakukoneen puolella.

Päätös uuden hallintatyökalun tuomisesta liittyy julkaisijoilta ja sisällöntuottajilta saatuun palautteeseen. Googlen mukaan AI Overviews -toiminnolla on jo yli 2,5 miljardia kuukausittaista aktiivista käyttäjää ja AI Mode -tilakin on ylittänyt miljardin kuukausittaisen käyttäjän rajan. Suomessa tekoälyn tekemät tiivistelmät otettiin käyttöön noin vuosi takaperin.

Kytkimen lisäksi Google alkaa tuoda Search Consoleen uutta analytiikkaa sivustojen esiintymisestä tekoälyhauissa. Sivustojen omistajat saavat jatkossa tietoa näyttökerroista sekä siitä, mitkä sivut näkyvät tekoälyvastauksissa ja missä maissa nämä näytöt tapahtuvat.





Uudistusten testaaminen aloitetaan aluksi pienellä joukolla verkkosivustojen omistajia Isossa-Britanniassa. Testaamisen jälkeen uudet hallinta- ja analytiikkatyökalut on tarkoitus julkaista sivustojen omistajille maailmanlaajuisesti.