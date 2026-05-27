Utajärvelle kahden miljardin euron ja 200 megawatin tekoälydatakeskus – mukana akkuvarasto sähköverkon tueksi
Suomen digitaalisen infrastruktuurin ja tekoälyinvestointien huima buumi saa jatkoa Pohjois-Pohjanmaalla, kun sveitsiläis-suomalaiseen AmpTank-konserniin kuuluva Data Tank AG on saanut lainvoimaisen rakennusluvan suurelle datakeskushankkeelle Utajärvellä.
Suomalaisen tytäryhtiönsä Data Tank Nordic Oy:n kautta toteutettavan hankkeen rakennustyöt ovat käynnistymässä nopealla aikataululla jo vuoden 2026 toisella puoliskolla. Kyseessä on suuri, noin kahden miljardin euron arvoinen investointi, joka tekee siitä yhden alueen historian merkittävimmistä teollisista projekteista ja samalla Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisen konkreettisiin rakennusvalmisteluihin asti edenneen datakeskuksen.
Laitoksen tehoksi on kaavailtu 200 megawattia, ja se on suunniteltu vastaamaan modernin tekoälyinfrastruktuurin vaatimaan raskaaseen laskentakuormaan.
Kokonaisuuteen sisällytetään myös suuri 200 megawatin akkuvarastointijärjestelmä. Tämä akusto on suunniteltu parantamaan kantaverkon vakautta, vähentämään sähkökuormituksen epävarmuutta ja maksimoimaan itse datakeskuksen energiatehokkuuden.
Vihreän siirtymän periaatteita kunnioittaen AmpTank aikoo kattaa laitoksen energiantarpeen solmimalla pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia uusien kotimaisten uusiutuvan energian hankkeiden kanssa, mikä lisää puhtaan sähkön tarjontaa koko Suomen sähköverkkoon.
Konserni laajentaa toimintaansa myös alueellisesti perustamalla Ouluun erillisen toimiston, joka keskittyy tukemaan ja rahoittamaan suomalaisia tekoälyalan startup-yrityksiä.
Utajärven kunnalle hanke tuo merkittäviä taloudellisia ja alueellisia hyötyjä, sillä sen arvioidaan poikivan miljoonaluokan vuosittaiset verotulot ja luovan runsaasti työpaikkoja sekä rakennusvaiheessa että pysyvästi datakeskuksen valmistuttua.
Utajärven kahden miljardin euron hanke asettuu suoraan Suomen datakeskusmarkkinoiden kärkisijoille ja täydentää parhaillaan eri puolilla maata käynnissä olevaa investointiaaltoa. Vasta uutisoitiin Kauhajoen Aronkylään nousevasta 150 megawatin datakeskuksesta. Samaan aikaan toisaalla Etelä-Pohjanmaalla, Seinäjoella, Pure DC valmistelee omaa 110 megawatin ja 1,2 miljardin euron hankealuettaan, ja Janakkalaan suunnitellaan Winda Energyn toimesta 100 megawatin tekoälykeskusta.
Puolestaan videoalusta TikTok valmistelee kahta yhteensä kahden miljardin euron hanketta Lahdessa ja Kouvolassa, kun taas Nebius valmistelee Lappeenrantaan suurta 310 megawatin laitosta.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.