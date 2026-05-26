Samsung tuo uuden sukupolven Micro RGB -televisiot Suomeen – hinnat alkavat alle kahdesta tonnista

Janne Yli-Korhonen

Samsung tuo vuoden 2026 TV-mallistonsa Suomen markkinoille kevään aikana, ja laitteiden myynti on alkanut 11. toukokuuta alkaen.

Tänä vuonna televisioiden osalta kärkenä voidaan pitää uutta Micro RGB -tekniikkaa, johon perustuvia televisioita löytyy jättimäisten 115 ja 130 tuuman lisäksi nyt enemmän tavallisia kokoja 55-tuumaisesta alkaen.


Uusi mallisto keskittyy parannetun kuvanlaadun ja älykkään optimoinnin ohella entistä vahvemmin kodin sisustukseen mukautuvaan muotoiluun.

Suurimpana teknologisena harppauksena pidettävä Micro RGB -teknologia eroaa perinteisistä televisioista siten, ettei se luota valkoiseen taustavalaistukseen tai värisuodattimiin. Sen sijaan paneelin takana hyödynnetään yksilöllisesti ohjattuja punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-valoja, jotka ovat kooltaan alle 100 mikrometriä. Tämä mahdollistaa tarkan kirkkaudenhallinnan ja kattavan väritoiston saavuttaen täyden 100 prosentin kattavuuden BT.2020-väriavaruudesta.

Suomen markkinoille tuotava lippulaivasarja R95H sisältää valmistajan edistyneimmän 4K-suorittimen, kun taas rinnalla julkaistava edullisempi R85H-sarja hyödyntää tekoälypohjaista Micro RGB AI Engine -teknologiaa taustavalaistuksen ohjaamiseen.

Suomessa 65-tuumaisen R85H-mallin suositushinta asettuu 1 999 euroon ja saman kokoluokan R95H-mallin hinta 3 499 euroon. Tarjolla on myös R85H-mallin 75-tuumainen versio 2499 eurolla ja R95H-mallin 75-tuumainen versio 4 499 eurolla.

Samalla Samsung laajentaa OLED-televisioiden valikoimaansa S99H-, S95H-, S90H- ja S85H-malleilla. Malliston kärkituote S99H erottuu uudella Float Layer -muotoilulla, joka mahdollistaa television asentamisen erittäin lähelle seinää leijuvan ilmeen saavuttamiseksi.

Pelaajia ajatellen koko OLED-mallistosta löytyy korkeat virkistystaajuudet sekä lyhyt vasteaika, minkä lisäksi S95H- ja S90H-malleissa käytetään heijastuksia ehkäisevää Glare Free -teknologiaa. OLED-sarjan 65-tuumaisten mallien hinnat vaihtelevat S85H-mallin 2 199 eurosta lippulaivamallin 3 699 euroon.


Sisustuksellinen The Frame -taidetelevisiomallisto uudistuu niin ikään tuomalla heijastuksia estävän ja kontrastia parantavan Glare Free -näyttöpinnan laajemmin mallistoon. Paikallisesti kiinnostavana uudistuksena Samsung Art Store -palveluun on tuotu suomalaisille suunnattu 60 teoksen Muumi-kokoelma.

Sarjan kehittynein versio on The Frame Pro, jossa käytetään Neo QLED Mini LED -näyttöä, Wireless One Connect -liitäntäyksikköä sekä kuvaa ja ääntä reaaliajassa optimoivaa NQ4 AI Gen3 -suoritinta. The Frame Pro tukee myös korkeita virkistystaajuuksia pelaamista varten, ja sen kokovalikoima laajenee tänä vuonna 55-tuumaiseen malliin. Perinteisen 65-tuumaisen The Framen suositushinta on 1 899 euroon ja Pro-version vastaavan koon hinta 2 199 euroa.

Malliston edullisempaa päätä edustavat päivitetyt Neo QLED- ja Mini LED -sarjat. Neo QLED QN70H ja QN80H yhdistävät Mini LED- ja Real QLED -tekniikat, joista QN70H luottaa ohuempaan AirSlim-muotoiluun ja QN80H tehokkaampaan tekoälysuorittimeen.

Mini LED -mallit M70H ja M80H on puolestaan suunnattu budjettitietoisempaan kategoriaan. M70H tarjoaa Motion Xcelerator -ominaisuuden 60 hertsiin asti, ja pelaamiseen sekä urheiluun optimoidussa M80H-mallissa on 144 hertsin virkistystaajuus ja 4K AI Upscaling -teknologia. Neo QLED QN70H -sarjan hinnat alkavat 699 eurosta ja QN80H-sarjan 1 099 eurosta, kun taas Mini LED -malleissa M70H-sarjan alkaen-hinta on 599 euroa ja M80H-sarjan 699 euroa.


Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.

