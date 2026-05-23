Google nosti tällä viikolla panoksia merkittävästi tekoälyn vyöryttämisessä osaksi kaikkia palveluitaan.

Yhtiöhän otti tunnetusti käyttöön tekoälyn tuottamat vastaukset hakukoneessaan Suomessakin jo viime vuonna.

Mutta Google I/O -tapahtuman jälkeen tekoälypohjaiset hakutulokset pistettiin turbovaihteelle Yhdysvalloissa. Nyt käytännössä lähes kaikki haut palauttavat ensisijaisesti tekoälyyn pohjautuvan yhteenvedon, joka samalla myös houkuttelee käyttäjiä kyselemään tekoälyltä lisää annetusta vastauksesta.

Samalla perinteiset kymmenen sinistä linkkiä, eli vanhat kunnon hakutulokset tönäistiin pitkälle useamman ruudullisen verran alaspäin hakutulossivuilla.

Eli käytännössä tempulla tapettiin valtaosan Googlen verkkosivustoille lähettämästä liikenteestä, kun vastaukset tarjoillaan sivustoilta vastaukset Googlen omaan käyttöön napaten, ilman että vastineeksi annettaisiin sivustoille lukijoita. Tämän muutoksen ennakoimme jo pari vuotta sitten johtavan siihen, että Google tappaa tempullaan nykymuotoisen internetin.



Mutta Googlen viimeisin tekoälyvillitys ei kuitenkaan ole sujunut ihan ongelmitta.

Nyt, kun tekoäly haluaa ehdottomasti vastata kaikkeen mahdolliseen, se myös sekoilee aivan eri tavalla. Hämmentävintä on se, että tiettyjen yksittäisten sanojen hakemisesta Googlessa on tullut käytännössä mahdotonta.

Malliesimerkki tällaisesta hausta on TechCrunchin esiin nostama sana disregard.

Kun kyseisellä sanalla hakee jotain, tekoäly vastaa "selvä, kerro milloin olet valmis antamaan uuden kysymyksen". Tämä johtuu tietysti siitä, että sana disregard eli jätä välittämättä tai unohda edellinen on tekoälylle yleisesti käytetty ohje, jolla ikään kuin "nollataan" sen prompti.

Eli tekoäly luulee, että sanaa disregard hakiessa sen ei pidäkään totella Googlen sille antamia ohjeita, vaan unohtaa kyseiset ohjeet ja odottaa uusia.



Engadgetin mukaan muitakin vastaavia sanoja on löytynyt, jotka sekoittavat Googlen tekoälyn perusteellisesti. Esimerkiksi sanat stop ja ignore näyttävät reagoivat pitkälti samalla tavalla kuin disregardkin.

Aiheesta on revitty huumoria sosiaalisessa mediassa varsin paljon. Ja samalla muutos on aiheuttanut sen, että yhä useammat käyttäjät ovat ryhtyneet etsimään vaihtoehtoja Googlen hakukoneelle ja yhtiön Chrome-selaimelle.

Kirjoitimmekin sopivasti keväällä kokemuksiamme eurooppalaisesta Qwant-hakukoneesta, joka ei seuraa käyttäjiään eikä tunge käyttäjälle tekoälytiivistelmiä.

Myös mainio eurooppalainen Vivaldi-selain on ollut kovassa nousussa viime aikoina.