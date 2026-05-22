Facebook julkaisi uuden Forum-sovelluksen haastamaan Redditin – Oma paikka Facebook-ryhmille

Meta on julkaissut uuden Forum-nimisen sovelluksen, joka on suunniteltu tarjoamaan Facebook-ryhmille oman, selkeämmän kodin pääsovelluksen ulkopuolella.

Sosiaalisen median asiantuntija Matt Navarran paljastamat tiedot (linkit Threads) osoittavat, että sovellus muistuttaa toiminnaltaan ja tavoitteiltaan vahvasti Redditiä, ja se pyrkii tuomaan yhteisöjen välisen tiedonvaihdon helpommin saavutettavaksi.





Sovellus on tässä vaiheessa saatavilla vasta rajoitetusti, ilmeisesti vain Yhdysvaltojen markkinoilla, mutta todennäköisesti virallisen julkaisun myötä saatavuus laajenee.

Forum-sovelluksen taustalla on Metan pyrkimys erottaa Facebookin yksi suosituimmista osa-alueista eli ryhmät omaksi kokonaisuudeksi.

Facebookin pääsovellus on vuosien saatossa muuttunut raskaaksi ja täyttynyt mainoksista, algoritmien nostamasta sisällöstä sekä tekoälyllä luodusta sisällöstä, jota monesti AI-roskaksi kutsutaan.

Forum puolestaan keskittyy nimenomaan ihmisten välisiin keskusteluihin ja mielipiteisiin, jota Facebookin ryhmät pitävät sisällään.





Facebook Forumin tietoja. Kuva: Matt Navarra / Threads

Sovelluksen keskeisin toiminto on Ask, joka on parhaillaan beta-vaiheessa. Sen avulla käyttäjä voi esittää kysymyksen, johon tekoäly etsii vastaukset ja mielipiteet suoraan useista eri ryhmistä.

Sen sijaan, että käyttäjä joutuisi selaamaan manuaalisesti keskusteluja, tekoäly tiivistää olennaiset asiat helposti luettavaan muotoon. Tällä Meta vastaa kasvavaan trendiin, jossa ihmiset hakevat yhä useammin suosituksia esimerkiksi parhaista juoksukengistä tai matkakohteista suoraan muilta käyttäjiltä perinteisten hakukoneiden sijaan.





Käyttäjät saavat myös aiempaa tarkemman hallinnan omaan syötteeseen. Forum mahdollistaa algoritmin hienosäädön suoraan asetuksista, joista voi valita, mistä aiheista haluaa nähdä enemmän ja mitä vähemmän. Esimerkiksi matkailuvinkit tai harrasteaiheet voi nostaa etualalle, kun taas vaikkapa politiikan voi asettaa vähemmälle painoarvolle.

Myös ryhmien ylläpitäjät saavat työkaluja, kuten tekoälypohjaisia yhteenvetoja ryhmän tilasta ja dataan perustuvia ehdotuksia keskustelujen aktivoimiseksi.