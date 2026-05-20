Päivän diili: Sony WH-1000XM5 -vastamelukuulokkeet halvemmalla kuin koskaan aiemmin

Sonyn XM-sarjan vastamelukuulokkeet ovat olleet jo vuosikymmenen ajan etenkin toimistotyöntekijöiden luottotyökalut.

Sonyn kuulokkeiden vastamelutoiminto on tehnyt jopa hälyisästä avokonttorista tai naapurimetelistä kärsivästä etätyöpisteestä siedettävähkön paikan työnteolle.

Nyt malliston toiseksi uusimmat kuppikuulokkeet, alkuvuodesta 2023 julkaistut Sony WH-1000XM5 -kuulokkeet irtoaisivat halvemmalla kuin koskaan aiemmin.

Kun aikoinaan arvostelimme XM5-kuulokkeet kohdistui isoin moitteemme kuulokkeiden hintalappuun, joka tuolloin, 3 vuotta sitten, oli noin 380 euroa.

Sen jälkeen hinta on pikkuhiljaa tullut vaiheittain alaspäin ja viimeisen puolen vuoden ajan kuulokkeita on saanut pääsääntöisesti noin 220 eurolla. Mutta nyt hinta tipahti tarjouksessa alemmas kuin koskaan ennen eli 189 euroon.

Nyt tarjouksessa olevat kuulokkeet ovat tarkalleen ottaen WH-1000XM5SA -mallinimellä kulkevat. Ne ovat täsmälleen samat kuulokkeet kuin WH-1000XM5 -kuulokkeetkin, mutta niiden mukana toimitettava kantopussi on ohuesta kankaasta valmistettu, kun taas "normaalien" XM5-kuulokkeiden kantokotelo on kova ja joustamaton.

Kuten aina, suosittelemme lukemaan arvostelumme ajatuksen kanssa ennen ostamista.





Mikäli pohdit pitäisikö ostaa XM5:t vai uudemmat, viime vuonna julkaistut seuraajat, kannattaa lukaista myös Sony WH-1000XM6 -kuulokkeiden arvostelumme, jossa käymme läpi XM5 ja XM6 -mallien eroja.

Tarjous vaatii Gigantin ilmaisen klubijäsenyyden, eli kyseessä on ns. jäsenhinta. Klubiin voi liittyä suoraan Gigantin sivuilta ja alennuksen saa voimaan välittömästi.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.