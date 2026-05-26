Suomalaiset villiintyivät ikkunanpesuroboteista – halvemmat hinnat tekivät laitteesta kevään hittituotteen

K-Raudan valikoimiin täksi kevääksi saapunut ikkunanpesurobotti on noussut lyhyessä ajassa valtavaksi ilmiöksi, joka vetää vertoja muutaman vuoden takaiselle sähkölumilapiohuumalle, kertoo Kesko tiedotteessaan.

Laitteet ovat osoittautuneet todelliseksi hittituotteeksi, ja käytännössä kaikki myyntiin tulleet erät on varattu tai myyty loppuun lähes välittömästi. K-Raudan tuotepäällikkö Oskari Forsmanin mukaan kysyntä on ollut niin kovaa, että asiakkaat ovat olleet valmiita jopa jonottamaan laitteita, ja osa on joutunut hetkellisesti pettymään tyhjiin hyllyihin.





Tilanteeseen on kuitenkin saatu helpotusta aivan toukokuun lopussa, kun myymälöihin saapui uusi, suurempi erä laitteita vastaamaan kysyntään. Forsman arvioi, että uutuudenviehätyksen lisäksi kuluttajia kiehtoo mahdollisuus automatisoida yksi kodin työläimmistä rutiineista robotti-imurien ja -ruohonleikkurien tapaan. Erityisen suuri apu roboteista on moderneissa kodeissa, joissa on suuria ja korkeita ikkunapintoja.

Ikkunanpesurobotit ovat olleen uutisoinnissa parin vuoden ajan, ja AfterDawn arvosteli Ecovacs Winbot W2 Omni -robotin jo kaksi vuotta sitten, ja aiemmin tänä vuonna uutisoimme saman valmistajan uudesta W3 Omni -mallista, joka on parhaillaan testattavana.

Näiden mainittujen laitteiden hinnat pyörivät 500 - 700 euron hintaluokissa. Nähtävästi suurempi kiinnostus näitä pesurobotteja kohtaan on muodostunut hinnan myötä, sillä K-Rauta myy kahta eri mallia, joiden hinnat liikkuvat mallista riippuen 200 euron molemmin puolin: 199 euron hintainen Kärcher RCW 2 sekä 249 euroa maksava sisarmalli Kärcher RCW 4.

Edullisempi Kärcher RCW 2 on suunniteltu erityisesti suurille ja vaikeapääsyisille kehyksellisille ikkunoille ja peileille. Laite imee itsensä tiiviisti lasipintaan 3300 pascalin imuteholla ja navigoi ikkunalla järjestelmällisesti kahden tunnistimen avulla. Puhdistusnopeudeksi luvataan 0,33 neliömetriä minuutissa, ja siivouksen päätteeksi laite palaa automaattisesti takaisin lähtöpaikkaansa. Käyttäjän turvaksi laitteessa on tyhjiötekniikan lisäksi turvakaapeli sekä integroitu varavirta-akku, joka pitää robotin kiinni lasissa myös sähkökatkon sattuessa. On kuitenkin huomioitava, että tämä edullisempi malli ei sovellu karmittomille tai kehyksettömille lasipinnoille.

Hieman enemmän ominaisuuksia kaipaavalle tarjolla on 249 euron hintainen Kärcher RCW 4, joka kykenee puhdistamaan myös kehyksettömät lasipinnat, kuten modernit parvekelasit, suihkukaapit ja suuret peilit. RCW 4 hyödyntää navigoinnissaan neljää erilaista kehyksen, kohteen ja reunan tunnistinta, minkä ansiosta se osaa varoa lasin loppumista ilman fyysisiä karmeja.





Laitteen imuteho on 3000 pascalia, ja se on sisarmalliaan aavistuksen nopeampi puhdistaen 0,4 neliömetriä minuutissa. Ultraäänisumun sijaan tässä mallissa käytetään kuutta pumpulla toimivaa suutinta, jotka kostuttavat mikrokuituliinaa jatkuvasti ja tarkasti ilman valuvia pisaroita.

Molempien laitteiden mukana toimitetaan kaukosäädin, viiden metrin virtajohto sekä aloituspakkaus mikrokuituliinoja ja Kärcherin omaa RM 503 -pesuainetta.

Ikkunanpesurobotit varmasti jatkossakin yleistyvät ja herättävät enemmän kiinnostusta. Mainittujen laitteiden lisäksi Suomessa on saatavilla esimerkiksi Dreamen E1 -robotti 399 euron hinnalla.