EU jakamassa satelliittitaajuudet uusiksi – kolmannes varataan Euroopan omaan turvallisuuskäyttöön

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen 2 gigahertsin satelliittitaajuusalueen käytöstä vuoden 2027 jälkeen. Uudistuksella EU haluaa varmistaa teknologisen omavaraisuutensa ja vauhdittaa suoria satelliittiyhteyksiä tavallisiin mobiililaitteisiin.

Nykyiset, vuonna 2008 myönnetyt toimiluvat 2 GHz:n taajuusalueella umpeutuvat toukokuussa 2027. Komission tuore ehdotus luo uuden EU-tason valintamenettelyn, jolla taajuudet jaetaan kolmeen osaan.

Kolmannes taajuuksista varataan viranomaisten, turvallisuuspalveluiden ja armeijan käyttöön. Tämän osion toteuttajaksi valitaan nimenomaan EU-operaattori, ja se tullaan integroimaan osaksi unionin IRIS²-satelliittiohjelmaa (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

Toisella kolmanneksella halutaan edistää kilpailua ja markkinoille pääsyä. Tämä lohko on varattu uusille EU-pohjaisille toimijoille, jotta ala ei keskittyisi vain nykyisille suurille toimijoille.



Viimeinen lohko on avoin sekä EU:n sisäisille että ulkopuolisille toimijoille. Tämä mahdollistaa esimerkiksi globaalien satelliittijättien palveluiden tarjoamisen Euroopassa.

2 GHz:n taajuusalue soveltuu erinomaisesti D2D (Direct-to-Device) -palveluihin, joissa yhteys tarjotaan suoraan mobiililaitteisiin matkaviestinnän kattavuuden varmistamiseksi silloin, kun maanpäällisiä verkkoja ei ole saatavilla. Matalan kiertoradan (LEO) satelliitit toimivat ikään kuin avaruudessa sijaitsevina tukiasemina ja ovat siten keskeinen osa tulevaisuuden 6G-verkkoja.

"Ehdotuksemme mahdollistaa satelliitti- ja maanpäällisten yhteyksien tarjoamisen suoraan mobiililaitteillemme ja varmistaa, että kaikilla EU:n alueilla ja erityisesti niillä, joilla maanpäälliset verkot eivät ole käytettävissä, on ääni- ja laajakaistainternetyhteydet. Satelliittiyhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä myös valtiollisten palvelujen ja Euroopan kriittisen viestinnän kannalta", teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuustasosta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen kertoo tiedotteessa.