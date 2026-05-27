Google paketoi 9 euron terveystilauksen osaksi AI Pro -pakettia, mutta se vaatii Pixel Watchin tai Fitbitin
Google esitteli Google I/O 2026 -tapahtumassa uudistuksia tekoälytilausmalleihinsa, ja tuoreet muutokset ulottuvat nyt myös yhtiön terveyspalveluihin.
Jatkossa Googlen maksullisten tekoälytilausten kalliimmat paketit sisältävät Google Health Premium -tilauksen ilman lisämaksua. Erillisenä tilauksena ostettuna terveyspalvelulla on hintaa 8,99 euroa kuukaudessa, joten uusi etu tuo selvää lisäarvoa Googlen ekosysteemiin uppoutuneille käyttäjille. Terveysetu kuuluu Google AI Pro -pakettiin tai sitä laajempiin tilauksiin.
Uusi etu tuo kuluttajille personoituja terveystietoja, univalmennusta sekä ohjatun treenin videoita. Mukana tuleva tekoälypohjainen Google Health Coach seuraa käyttäjän tavoitteita, tarjoaa tieteellisesti todistettuja ohjeita unirytmin parantamiseen ja antaa ennakoivia suosituksia.
Paketissa on kuitenkin merkittävä laiterajoitus. Google Health Premiumin käyttö vaatii nimittäin Pixel Watchin tai Fitbit-laitteen, kuten tuoreen Fitbit Airin, liittämistä laitepariksi. Mikäli kuluttaja maksaa tekoälytilauksesta, mutta ranteesta löytyy esimerkiksi Apple Watch tai Garminin älykello, uusi terveysetu jää kokonaan hyödyntämättä.
Terveystilauksen sulauttaminen osaksi tekoälypaketteja kytkeytyy Googlen laajempaan tilausmallien mullistukseen, jossa yhtiön maksullinen tarjonta on jaettu Plus-, Pro- ja Ultra-tasoihin. Halvin Google AI Plus maksaa 7,99 euroa kuukaudessa ja tuo mukanaan 200 gigatavun tallennustilan.
Terveysedun sisältävä AI Pro -taso puolestaan maksaa 5 teratavun tallennustilalla 22,99 euroa kuukaudessa ja 10 teratavun tilalla 49,99 euroa kuukaudessa. Pro-tilaajat saavat tekoälypääsyn lisäksi myös Google Home Premium Standard -älykotitilauksen.
Kaikkein järein Google AI Ultra -taso puolestaan maksaa 20 teratavun tallennustilalla 99,99 euroa kuukaudessa ja 30 teratavun tilalla 229,99 euroa kuukaudessa, ja se sisältää myös YouTube Premiumin sekä laajimman Google Home Premium Advanced -älykotitilauksen.
Uudistuneet tilaustasot kytkeytyvät vahvasti myös Geminin hiljattain muuttuneisiin käyttörajoituksiin, joissa Google luopui kiinteistä viestimääristä ja siirtyi laskentatehoon perustuviin, viiden tunnin välein nollautuviin rajoituksiin. Maksullisilla tilaajilla rajat ovat kuitenkin ilmaiskäyttäjiä korkeammat.
