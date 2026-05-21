Google esitteli älylasit Samsungin kanssa – Tältä näyttävät uudet Android XR -lasit ilman näyttöä, joita ei Pohjoismaissa tulla näkemään

Google I/O 2026 -tapahtumassa Google ja Samsung ovat antaneet ensikatsauksen uusiin älylaseihinsa, jotka perustuvat yhtiöiden yhdessä Qualcommin kanssa kehittämälle Android XR -alustalle.

Kyseessä on Googlen paluu kuluttajaälylasien markkinoille, jonka se käytännössä hylkäsi vuonna 2015 alkuperäisen Google Glass -fiaskon ja yksityisyyskohujen jälkeen.

Tällä kertaa yhtiö haastaa Metan hallitseman markkinan uudenlaisella strategialla, jossa teknologia piilotetaan tavallisten silmälaseja muistuttavien kehysten sisään ilman häiritsevää näyttöä.

Vaikka laitteesta julkaistiin suomenkielinen tiedote, suomalaisille kuluttajille uutinen tuo pettymyksen (mikäli tällaisia laseja haluaisi käyttää), sillä Samsungin tiedote paljastaa, ettei tuote tule saataville Pohjoismaihin.



Tulevana syksynä valituilla markkinoilla julkaistavat lasit ovat ensimmäiset äänilasit (audio glasses). Niissä ei ole näyttöä, vaan älyä ja vuorovaikutusta ohjataan puheen, kameroiden sekä mikrofonien avulla, ja näytölliset versiot on määrä tuoda markkinoille vasta myöhemmin.

Google ja Samsung ovat tekevät yhteistyötä silmälasimerkkien Gentle Monsterin ja Warby Parkerin kanssa, jotta laitteet olisivat tyylikkäitä ja mukavia käyttää koko päivän.

Älypuhelimen kaveriksi suunnitellut lasit paritetaan sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa, ja kumpikin brändi tuo mallistoon oman muotoiluin.

Lasit hyödyntävät järjestelmätasolla Googlen Gemini-tekoälyä, joka aktivoidaan joko äänikomennolla tai kehyksen sankaa napauttamalla.

Koska lasit "näkevät" kameran kautta saman kuin käyttäjänsä, Gemini pystyy analysoimaan ympäristöä reaaliajassa. Käyttäjä voi esimerkiksi pyytää tietoa vieressä olevasta ravintolasta. Laseilla voi ottaa valokuvia ja videoita, joita voi muokata suoraan puhekomennoilla tekoälytyökalun avulla vaikkapa poistamalla taustalla olevat häiriötekijät.

Integroidut kaiuttimet kuiskaavat vastaukset ja musiikin suoraan käyttäjän korvaan, ja navigoidessa lasit osaavat antaa reittiohjeita luonnollisesti sen mukaan, mihin suuntaan käyttäjän naama ja katse kulloinkin osoittavat.

Lasit kykenevät kääntämään reaaliaikaisesti sekä näkökentässä olevaa tekstiä kylteistä ja ruokalistoista että puhuttua kieltä, jolloin tekoäly pyrkii jopa jäljittelemään alkuperäisen puhujan äänensävyä.

Gemini osaa myös suorittaa monivaiheisia taustatehtäviä käyttäjän puolesta, kuten valmistella valmiiksi DoorDash-kahvitilauksen tai tilata Uber-kyydin siten, että puhelin voi pysyä taskussa ja käyttäjän vastuulle jää vain lopullinen maksuvahvistus.

Samsungin mobiililiiketoiminnan johtaja Jay Kim ja Googlen Android XR -yksikön varapääjohtaja Shahram Izadi korostavat tiedotteessa laitteen laajentavan visiota mobiilista tekoälystä, jossa teknologia sulautuu osaksi ihmisten arkea entistä luonnollisemmalla tavalla.