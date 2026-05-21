Samsungin uudet Odyssey-näytöt tuovat DisplayPort 2.1 -liitännän ja QD-OLED Penta Tandem -paneelit

Samsung on esitellyt vuoden 2026 näyttömallistonsa, joka tuo päivityksiä sekä pelaajille että ammattikäyttäjille. Erityisesti uusi Odyssey G8 -mallisto erottuu edukseen ottamalla käyttöön DisplayPort 2.1 -liitännän sekä uuden sukupolven OLED-paneeliteknologian.

Malliston kärkenä toimii 32-tuumainen Odyssey G8 (G80HS), jota valmistaja luonnehtii yhdeksi alan ensimmäisistä 6K-pelinäytöistä.

Korkean resoluution lisäksi laitteessa on käytössä niin sanottu Dual Mode -toiminto, jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa 165 hertsin virkistystaajuudella toimivasta 6K-tilasta erittäin nopeaan 330 hertsin tilaan 3K-resoluutiolla. Mallistoon kuuluu myös pienempi 27-tuumainen Odyssey G8 (G80HF), joka tarjoaa 5K-resoluution 180 hertsin virkistystaajuudella tai vaihtoehtoisesti 360 hertsin nopeuden QHD-resoluutiolla.

OLED-tekniikkaa suosiville Samsung tuo tarjolle Odyssey OLED G8 (G80SH) -mallin, joka on saatavilla 27- ja 32-tuumaisina versioina.

Nämä näytöt tarjoavat 4K-resoluution ja 240 hertsin virkistystaajuuden. Paneeleissa hyödynnetään QD-OLED Penta Tandem -teknologiaa, jonka luvataan parantavan näytön energiatehokkuutta, kirkkautta sekä kestävyyttä.



Heijastuksia vähentävän Glare Free -teknologian lisäksi laitteesta löytyy DisplayPort 2.1 -tuki jopa 80 gigabitin sekuntinopeudella sekä USB-C-liitäntä, joka kykenee lataamaan oheislaitteita 98 watin teholla. Koko G8-mallisto tukee myös AMD FreeSync Premium- ja NVIDIA G-Sync Compatible -teknologioita.

OLED-pelaamista tuodaan aiempaa laajemman käyttäjäkunnan saataville uuden 32-tuumaisen Odyssey OLED G7 (G73SH) -mallin avulla. Näyttö yhdistää 4K-resoluution ja 165 hertsin virkistystaajuuden, mutta sisältää muiden mallien tavoin Dual Mode -toiminnon, jolla virkistystaajuus voidaan nostaa 330 hertsiin Full HD -resoluutiolla. Näytön vasteajaksi ilmoitetaan erittäin matala 0,03 millisekuntia.

Ammattikäyttöön suunnattua mallistoa edustaa uusi ViewFinity S8, jonka 40-tuumainen kaareva lippulaivamalli (S85TH) on varustettu WUHD-resoluutiolla (5120 x 2160) ja 144 hertsin virkistystaajuudella. Näytön tekniikan osalta tarjolla on Thunderbolt 5 -liitäntä, joka mahdollistaa jopa 80 gigabitin sekuntinopeuden tiedonsiirron ja tarjoaa kytketylle tietokoneelle 140 watin lataustehon. Mallistoa täydentää perinteisempi 27-tuumainen ViewFinity S8 (S80HF), joka tarjoaa 5K-resoluution ja USB-C-liitännän.

Samsungin mukaan uusi mallisto vahvistaa yhtiön asemaa näyttömarkkinoilla. International Data Corporationin (IDC) lukujen mukaan Samsungilla on tällä hetkellä 18,9 prosentin markkinaosuus pelinäyttöjen liikevaihdosta, ja se pitää hallussaan ykkössijaa OLED-pelinäyttömarkkinoilla 26 prosentin osuudella.

Uudet Odyssey- ja ViewFinity-näytöt ovat jo tulleet Samsungin mukaan maailmanlaajuisesti tilattaviksi. Tiedotteessa ei kuitenkaan hintoja mainita, eikä niitä toistaiseksi suomalaisilla jälleenmyyjillä näytä olevan saatavilla.