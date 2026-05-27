Kyselytutkimus osoittaa: suomalaiset upottavat yli 100 miljoonaa euroa vuodessa käyttämättömiin digipalveluihin

Digitaaliset tilauspalvelut ovat helpompia hankkia kuin koskaan, mutta samalla ne ovat muodostuneet suomalaisille rahasyöpöksi.

Finanssiyhtiö Revolutin teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista käyttää rahaa tilauspalveluihin, joita he eivät käytä aktiivisesti tai käyttävät vain harvoin.

Kansallisella tasolla tästä koituu vuodessa vähintään sadan miljoonan euron lasku täysin tyhjästä.





Tutkimuksesta selviää, että tilausten määrä kasvaa arjessa helposti suureksi. Yli kolmanneksella suomalaisista on samanaikaisesti käytössään 3-5 tilauspalvelua, ja noin joka kymmenes maksaa kuudesta tai useammasta palvelusta.

Palvelutilauksiin kuluu myös huomattavia summia rahaa, sillä lähes kaksi kolmesta suomalaisesta käyttää niihin vähintään 20 euroa kuukaudessa. Noin joka kolmas puolestaan kuluttaa tilauspalveluihin 50 euroa tai enemmän joka kuukausi.

Erityisesti nuoret aikuiset eli 18-44-vuotiaat haalivat itselleen keskimääräistä enemmän samanaikaisia tilauksia, kuten suoratoisto-, peli-, hyvinvointi- tai pilvipalveluja.

Suomalaisten tilausten kärjessä ovat suoratoistopalvelut, ohjelmistot, sovellukset sekä pilvi- ja tallennuspalvelut.

Nämä samat kategoriat nousevat esiin myös silloin, kun kartoitetaan palveluita, joista maksetaan turhaan vähäisestä tai olemattomasta käytöstä huolimatta. Kyselyyn vastanneista joka viides myöntää kuluttavansa käyttämättömiin tilauksiin 5-10 euroa kuukaudessa, ja noin joka kymmenes upottaa niihin yli kymmenen euroa kuukausittain.

"Kyseessä on ilmiö, joka kuluttaa kotitalouden varoja lähes huomaamatta. Vuoden aikana turhiin tai vähälle käytölle jääviin tilauksiin voi kulua satoja euroja. Saman rahan voisi käyttää paljon järkevämmin – säästää, sijoittaa tai laittaa asioihin, joilla on oikeasti merkitystä.", Revolutin Suomen maajohtaja Tuomas Autero sanoo.

Vain noin kolmannes suomalaisista tarkistaa tilausmenonsa kuukausittain, kun taas lähes viidennes tekee sen vain kerran vuodessa tai vielä harvemmin. Noin kuusi prosenttia vastaajista ei seuraa tilauskulujaan koskaan.





Suurimmaksi syyksi sille, miksi käyttämättömien palveluiden maksamista jatketaan, nousee ajatus siitä, että palvelua saattaa tarvita vielä myöhemmin. Usein muutaman euron kuukausisummaa ei myöskään pidetä tarpeeksi suurena syynä ryhtyä toimenpiteisiin.

Tutkimusyhtiö Dynatan toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat Suomessa asuvaa henkilöä, ja sen otos edustaa väestöä iän, sukupuolen ja alueen mukaan.