Rekisteröidy
AfterDawn logo

Microsoft poistaa Officesta Copilot-painikkeen, kertoo sen lisäämisen olleen "virhe"

Microsoft poistaa Officesta Copilot-painikkeen, kertoo sen lisäämisen olleen
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Microsoftin tekemistä on koko alkuvuoden 2026 heijastanut hämmentävän positiiviselta vaikuttava trendi: yhtiö tuntuu kuuntelevan vihdoinkin loppukäyttäjiään.

Vaikuttaisi jopa siltä, että yhtiö on vakavissaan kääntämässä lähes vääjäämättömältä tuntuvaa paskeentumisen megatrendiä omalta osaltaan.

Yhtiö kertoi keväällä aloittaneensa ns. K2-projektin, jonka kunnianhimoisena tavoitteena oli "korjata" Windows takaisin sellaiseksi, kuin käyttäjät sen haluaisivat nähdä. Tuolta osin on nähtykin jo tuloksia hyvin nopeallakin tahdilla.

Ja muillakin saroilla on pistetty tuulemaan: Xbox-yksikkö kertoo palauttavansa pelaajat takaisin kaiken keskiöön, käyttäjiä raivostuttaneen näppäimistöjen Copilot-napin voi pian muuttaa ja jopa Teamsia on ryhdytty keventämään.


Tämän samaan jatkumoon osuu myös tuorein uudistus, jossa Office-tuoteperheeseen aivan hiljattain lisätty, jatkuvasti ikkunan päällä kelluva Copilot-painike "korjataan".

Käytännössä Copilotin voi Windows Latestin tietojen mukaan pian piilottaa tai siirtää työkaluriville.

Nykyisin Copilot-nappi kelluu Excelin ja Wordin ikkunan oikeassa alakulmassa jatkuvasti, eikä sitä voi sulkea, eikä sitä ole voinut siirtää mihinkään.

KOMMENTOI

Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
 Threadsin logo
Threads
 Blueskyn logo
Bluesky
 Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki