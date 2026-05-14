Ecovacs X11 Omnicyclone arvostelu - pölypussiton telakka ja rullamoppi, pienillä kauneusvirheillä

Siitä on jo seitsemän vuotta aikaa, kun arvostelimme ensimmäisen robotti-imurin, jossa robotin lataustelakassa oli erillinen pölysäiliö. Tuon jälkeen itsestääntyhjentävistä robotti-imureista on tullut alalla normi: käytännössä kaikki yli 500 euroa maksavat robotti-imurit osaavat nykyisin tyhjentää oman, pienen pölysäiliönsä lataustelekasta löytyvään isompaan pölypussiin.

Ratkaisu oli tuolloin nerokas ja on sitä edelleenkin: roboimureiden käytettävyys on merkittävästi heikompaa, jos robotin omaa, pientä pölysäiliötä pitää olla tyhjentelemässä käsipelillä jatkuvasti.

Mutta jo tuolloin natisimme yhdestä hölmöstä ratkaisusta... Miksi ihmeessä telakassa oleva isompi pölysäiliö käyttää pölypusseja, kun perinteisistä perässä raahattavista pölyimureistakin pölypussit pitkälti katosivat joskus 2010-luvun alkupuolella? Pölypussien ostaminen on raivostuttavaa jo perinteisiin pölyimureihinkin, mutta roboimureihin siitä voi tulla ajan kanssa lähes mahdoton savotta, kun mallit vanhenevat ja roboon ei välttämättä saa pölypusseja enää muualta kuin epäilyttävistä kiinalaisista verkkokaupoista.





Nyt tähän hölmöön ongelmaan on vihdoin tullut ratkaisu. Saimme testiin Ecovacsin vuodenvaihteessa 2025/2026 myyntiin tulleen huipputason roboimurin, Ecovacs Deebot X11 Omnicyclonen, jossa telakassa oleva pölypussi on korvattu kiinteällä, isolla pölysäiliöllä.

Arvosteluhetkellä leppoisat 1200 euroa maksava Ecovacs X11 Omnicyclone tarjoaa siis samassa paketissa kaiken, mitä modernilta huipputason roboimurilta voi vaatia: robosta löytyy kamerapohjainen esteiden väistely, moppaus, itsestääntyhjennys ja moppien automaattinen pesu.

Mutta useimpiin kilpailijoihin nähden robosta löytyy myös kaksi uutuutta: jo aiemmin mainittu pölypussiton telakan pölysäiliö sekä roboimureiden viimeisin villitys, ns. aqua roller -tyyppinen moppaus.

Pistimme Ecovacsin kolmeksi kuukaudeksi testiin suomalaisessa kerrostaloasunnossa ja tutkimme, miten robo pärjäsi hiekoitushiekkaa sisältävän suomalaisen talven ja alkukevään haasteista.

Ulkonäkö ja toiminnot

Ulkoisesti Ecovacs X11 Omnicyclone muistuttaa hyvin pitkälti mitä tahansa modernia robotti-imuria, eli kyseessä on matalahko, pyöreä kiekko, jossa on päällä pari fyysistä nappia.

Ulkoasultaan robotti on tummanharmaa, mattapintainen tapaus, jossa on Ecovacsille ominainen kolmisakarainen logo, josta löytyy myös robotin fyysiset painikkeet.

Mattaharmaa päällä oleva pinta on kuitenkin itse asiassa irrotettavissa oleva levy, jonka alta paljastuu paremmin robotin sisuskaluja. Levyä sinänsä ei tarvitse juuri koskaan irroittaa, mutta halutessaan sen kautta pääsee käsiksi robotin sisäiseen pölysäiliöön sekä fyysiseen virtapainikkeeseen.

Kuten muissakin paremmissa, esteitä väistelevissä roboimureissa, robotin keulasta löytyvät sen kamerat sekä tarvittaessa päälle kytkeytyvä apuvalo. Kameraa käytetään lattialla olevien esteiden tunnistukseen ja niiden väistelyyn.

Pohjasta sitten alkaakin paljastumaan mielenkiintoisempia asioita. Ensinnäkin merkillepantavaa on se, että Ecovacs luottaa sisukkaasti yhden siivoustelan taktiikkaan, vaikka useimmiten kahden siivoustelan yhdistelmä takaisi kokemustemme mukaan paremman imuroinnin lopputuloksen.

Toinen, hyvin hämmentävä havainto koskee Ecovacsin sivuharjaa. Siinä missä useimmissa muissa roboimureissa sivuharja on kolmesta eri suuntiin osoittavasta lyhyestä harjasta koostuva kokonaisuus, on Ecovacs päätynyt yhden, lopusta kahtia jakautuvan harjakkeen ratkaisuun. Lisäksi harja on hyvin joustava, kumimaisesta materiaalista toteutettu kokonaisuus.

Ja kolmas pohjasta löytyvä kiinnostava seikka on tietysti yksi Ecovacs X11 Omnicyclonen erikoisuuksista: hiljattain kalleimmissa moppaavissa robotti-imureissa yleistynyt moppirulla (englanniksi roller mop tai aqua roller).

Pötkön muotoinen moppirulla siis pyörii samaan tapaan kuin robon siivoustela. Lisäksi Ecovacsiss moppirulla pystyy kurottautumaan robotin sivulle useamman senttimetrin verran, jotta moppi yltäisi myös seinänvierustoihin ja nurkkiin paremmin.

Ja sitten on tietysti robotin telakka, joka on jo (tässä hintaluokassa) totuttuun tapaan valtavan iso (ilman alustalevyä telakan mitat ovat 38 x 33,5 x 46,5 cm).

Telakan alareunasta löytyy roboimurin kotipesä, johon se palaa aina siivouksen päätteeksi. Kyseisestä kolosta löytyy mekanismi, jolla telakka pesee robotin moppirullan, poistaa likaveden pesun päätteeksi ja kuivaa rullan pesun päätteeksi lämpimällä ilmalla.

Samaisesta paikasta löytyy myös mekanismi, jolla robotti tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä telakasta löytyvään isompaan pölysäiliöön.

Telakan päältä löytyvät puhtaan ja likaisen veden astiat. Vesiastioista puhtaan veden säiliön tilavuus on 3,2 litraa ja likaisen veden säiliön tilavuus puolestaan 2,7 litraa. Vesi lämmitetään 75-asteiseksi, kun moppia puhdistetaan.

Ja sitten on tietysti Ecovacs X11 Omnicyclonen tärkein myyntivaltti, eli irrotettava, pölypussiton pölysäiliö. Telakan etuosassa on siis muovinen 1,6 litraa vetävä säiliö, joka napsautetaan irti ja käydään tyhjentämässä sekajätteeseen sen täytyttyä.

Kiinteä, telakasta löytyvä pölysäiliö korjaa siis yhden suurimmista ongelmista, mitä itsestääntyhjentävissä roboimureissa on ollut: se poistaa tarpeen pölypussien ostolle.

Etenkin lemmikkitalouksissa pölypusseista syntyy helposti merkittävät kustannukset vuositasolla - puhumattakaan siitä, että roboimureiden pölypussien saatavuus ei ole lähellekään samalla tasolla kuin perinteisten pölyimureiden pölypussien saatavuus.

Ecovacs X11 Omnicyclone tekniset tiedot ja hinta

Robotin leveys: 35,3 cm Robotin korkeus: 9,8 cm Robotin paino: 5,3 kg Telakan mitat: 38 x 33,5 x 46,5 cm

(leveys, syvyys, korkeus - ilman alustalevyä) Telakan paino: 10,3 kg Puhdasvesisäiliö: 3,2 litraa Likavesisäiliö: 2,7 litraa Telakan pölysäiliö: 1,6 litraa Imuteho: 19 500 Pa Akun kapasiteetti: 6400 mAh Akkutyyppi: Li-ion Akkukesto (hiljainen tila, vain imurointi): 254 minuuttia Latausaika: 3 h 10 min (valmistajan ilmoittama) Melutaso (imurointi): 61,8 dBA Melutaso (pölysäiliön tyhjennys): 73,3–80 dBA Mopin nostokorkeus: 10 mm Kynnysten ylityskyky: 24 mm (yksittäinen kynnys), 40 mm jaetuissa kynnyksissä



Älypuhelinsovellus

Ecovacsin oma älypuhelinsovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille (testasimme sitä itse Androidilla) ja se on täsmälleen samanlainen molemmilla alustoilla. Sovellus on suomennettu, mutta valitettavasti pääosin tekoälyn avulla, joka näkyy ärsyttävän usein sovelluksen eri kohdissa (esimerkiksi roboimurin päänäkymään siirrytään "Syötä"-painikkeesta..).

Yleisesti ottaen Ecovacsin käyttämä sovellus noudattelee hyvin pitkälti kaikkein muidenkin kiinalaisten roboimurivalmistajien sovellusten logiikkaa: toimintoja ja erilaista säätövaraa on tarjolla hengästyttävän paljon - ja eri vivut on piiloteltu sinne tänne, valikkorakenteiden taakse. Hyvin tuttua ja turvallista siis heille, ketkä rakastivat aikoinaan Nokian kännyköiden käyttöliittymäsuunnittelun logiikkaa.

Alla katsaus asetuksiin, mitä robotista ja telakasta voi säätää:

Päävalikon takaa löytyy sitten asetukset robotille itselleen:

Ja sitten mitä tämän valikon alta voi säätää pelkästään mattojen osalta:

Ja entäpäs sitten telakan osalta...

Meille tavallisille kuolevaisille Ecovacsin sovelluksen käyttö on kuitenkin suhteellisen raskas kokemus. Onneksi kuitenkin tärkein toiminto, eli robotin komentaminen halutulla tavalla töihin on toteutettu suhteellisen suoraviivaisesti ja selkeästi.

Ja tokihan valtavan tarkka valinnanvapaus on itsessään hyvä asia: esimerkiksi siivoustoiminnon käynnistämisen yhteydessä käyttäjä pystyy säätämään hyvinkin tarkasti lähes kaikki mahdolliset siivousasetukset juuri haluamaansa asentoon.

Sinänsä Ecovacsin sovellus on valikkolabyrinttia ja heikohkoa suomennosta lukuun ottamatta varsin toimiva kapistus - ja se sallii todellakin kaikkien mahdollisten asetusten tarkan säätämisen. Ja tokihan sitä ei arjessa juurikaan tarvitse edes käyttää: kun asunnon siivousasetukset on kerran saanut viritettyä kohdilleen, niin jatkossa robo kannattaakin ohjelmoida siivoamaan ajastusten avulla.

Mainittakoon se, että robotin äänipalautetta ei saa vaihdettua suomeksi. Eli vaikka sovelluksen kielen voi vaihtaakin suomeksi, niin robotin ääneen juttelu käytön yhteydessä tapahtuu englanniksi.

Käyttö

Kuten käytännössä kaikkia moderneja roboimureita, Ecovacsiakin voi komentaa kolmella eri tavalla: käynnistämällä robotin suoraan sen päällä olevista fyysisistä napeista, sovelluksen kautta tai ajastuksilla.

Koska oma arkeni on ei ole kauhean säännöllistä, en juurikaan käyttänyt ajastuksia robotin ohjaamiseen. Ja robon nappia painaminen taas ei anna aivan valtavasti säätövaraa siivoustilan osalta (se siivoaa koko asunnon, oletusasetuksilla), joten robo tuli käynnistettyä pääosin sovelluksen kautta ohjaamalla. Heille, kenellä arki on säännöllisempää, suosittelen ehdottomasti ajastusten käyttöä, jotta robo siivoaisi asuntoa säännöllisesti - mielellään useamman kerran viikossa.

Siivouksen voi säätää hyvinkin tarkasti, eli kartalta voi valita halutut huoneet ja asettaa lisäksi halutessaan jokaiselle huoneelle oman siivousprofiilin - tai sitten siivota kaikki huoneet samalla siivoustavalla. Ecovacs X11 on myös suhteellisen ripeä siivoamaan, vaikka käytössä olisi myös moppaus ja ns. perusteellisempi siivoustila.

Siivouksen aikana robo käy aika ajoin puhdistamassa moppirullaansa telakassa ja jatkaa siivousta sen jälkeen siitä, mihin homma jäi kesken ennen välipuhdistusta.

Robotin veden kulutusta pystyy myös säätämään ilahduttavan tarkasti suoraan sovelluksen asetuksista, joka on etenkin laminaattilattioiden kanssa varsin tärkeä asia (laminaattilattioita kun ei saisi kostuttaa turhan paljoa). Moppirullasta puhdistettu likavesi kertyy omaan säiliöönsä, kuten nykyaikaisissa, kalliimman tason roboteissa yleensäkin.

Matot Ecovacs luonnollisesti tunnistaa kameransa avulla ja osaa nostaa moppirullaa ylöspäin sekä siirtyy pelkkään imurointitilaan mattojen kohdalla - eikä näin ollen kastele mattoja siivotessaan.

Todettakoon kuitenkin, että Ecovacs X11 Omnicyclone ei osaa jättää moppirullaansa telakkaan tarvittaessa, vaan moppi on kiinteä osa robottia. Useat kilpailevat mallit, jotka käyttävät moppirullan sijaan pyöriviä moppityynyjä, pystyvät tarvittaessa jättämään itsestään moppiosan kokonaan telakkaan siivouksen ajaksi.

Siitä, että moppirulla on aina robotin mukana, seuraa se, että en suosittele Ecovacsia sellaisiin koteihin, joissa on upottavia, paksuja mattoja. Vaikka robo osaakin nostaa omaa runkoaan ylöspäin, moppirulla väistämättä raahautuisi mattojen pinnalla pelkän imuroinninkin ollessa käytössä.

Siivous tapahtuu järjestelmällisesti ja itse asiassa kuvion, jolla robotti siivoaa asunnon lattioita, voi itse valita. Siivouksen lopuksi robo palaa takaisin telakkaansa ja tyhjentää ensitöikseen oman, sisäisen pölysäiliönsä telakasta löytyvään isompaan pölysäiliöön.

Pölysäiliön tyhjennyksen jälkeen robotti aloittaa vielä moppirullan pesun, joka kestää muutamia minuutteja. Tuon jälkeen käynnistyy useita tunteja kestävä mopin kuivaus, jona aikana telakasta pääsee pieni hurina, kun moppia kuivataan ilmavirran avulla. Myös kuivauksen pituutta voi säätää, mutta bakteerien ja homeen vuoksi suositus on tietysti, että kuivausta jatkettaisiin mahdollisimman kauan.

Esteet

Yli tuhannen euron hintaluokan robotti-imureiden tärkein, robottien paremmuuden toisistaan erittelevä tekijä on tietysti niiden kyky väistellä esteitä - ja olla joutumatta pulaan.

Testaamme tätä yksinkertaisesti niin, että käytämme jokaista arvostelussamme käyvää robotti-imuria useiden kuukausien ajan ja heitämme robon vain päälle tavallisessa suomalaisessa kodissa, keräämättä lattioilta mitään "esteitä" pois tai rajaamatta mitään kodin alueita siivousalueiden ulkopuolelle.

Niin tälläkin kertaa.

Ja tässä Ecovacs X11 Omnicyclone yllätti positiivisesti. Vuosien mittaan testeissämme olleet Ecovacsin aiemmat mallit ovat nimenomaan kompuroineet esteiden väistelyn osalta ja ovat onnistunee jäämään testijakson aikana mitä ihmeellisimpiin jumeihin.

Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone oli kuitenkin tässä suhteessa täysin eri planeetalta. Robo ei itse asiassa jäänyt koko pitkän testijakson aikana jumiin mihinkään kuin pari kertaa - ja nekin testijakson alkuvaiheessa. Robotille napsui testijakson aikana useampikin ohjelmistopäivitys ja vaikka on tietysti mahdotonta sanoa, mitä ohjelmistopäivitykset tarkalleen ottaen sisälsivät, ei Ecovacs X11 testijaksomme viimeisen kahden kuukauden aikana jäänyt jumiin kertaakaan. Eli se ei syönyt lattioilla lojuvia johtoja, ei rytännyt mattoja, ei jääny jumiin vaatetelineen jalkoihin eikä syönyt kengännauhoja.

Käytännössä täydellinen suoritus.

Oikeastaan ainoa jollain tavalla edes moitteeksi nostettava piirre esteiden osalta koskee sitä, että Ecovacs ei osaa kiivetä kuin matalien kynnysten yli. Se pääsi aina toisinaan kylppäriin, jonne on noin 2,8 cm korkea kynnys - mutta useimmiten ei.

Esteiden väistelyn osalta Ecovacs X11 oli loistava roboimuri.

Pölypussiton pölysäiliö

Ecovacs X11:n iso innovaatio roboimureiden saralla liittyy tietysti sen pussittomaan pölysäiliöön robotin lataustelakassa. Vaikka asia voi kuulostaa vähäpätöiseltä, sillä on itse asiassa yllättävän isokin merkitys.

Roboimureissahan ei itsessään ole koskaan pölypusseja, vaan pölysäiliö. Mutta aina siitä lähtien, kun roboimureihin tuli itsestään tyhjennyksen tekniikka, on lataustelakoissa ollut pölypussit. Kyseiset pölypussit näyttävät ihan samalta kuin perinteistenkin imureiden pölypussit ja robo yksinkertaisesti kippaa sisäisen pölysäiliönsä sisällön niihin siivouksen lopuksi.

Mutta tässä piilee ongelma..

Ensinnäkin jokainen tietää, miten hirveää perinteisten imureiden pölypussien ostaminen on. Pitäisi tietää oikea malli ja toivoa, että pusseja löytyy lähimarketista. Tai sitten maksaa kiltisti postikulut ja tilata ne netistä.

Ongelma tietysti moninkertaistuu roboimureiden osalta, joita löytyy paljon vähemmän kodeista kuin perinteisiä imureita - eli kysyntää pölypusseille on vähemmän ja siksi myöskään lähimarketti ei juuri sinun itsestääntyhjentävälle roboimurillesi pidä telakan pölypusseja hyllyssä.

Ja tietysti toinen kulma on ympäristö: on jokseenkin hölmö idea tuhlata luonnonvaroja pölypussien valmistukseen, kun asian voi toteuttaa myös ilman erillisiä, kertakäyttöisiä pölypusseja.

Ecovacsin ratkaisu toimii käytännössä täsmälleen samalla tavalla kuin minkä tahansa pölypussittoman perinteisen imurinkin ratkaisu: lataustelakassa on muovinen sylinterin muotoinen säiliö, johon robotti tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä. Kyseinen pölysäiliö on tilavuudeltaan 1,6 litraa. Kun se täytyy, se irrotetaan telakasta, viedään sekajäteroskiksen päälle ja tyhjennetään sinne. Hyvin yksinkertaista siis.

Yksi mielenkiintoinen piirre kiinteästä pölysäiliöstä seuraa: jostain syystä se tuntuu tulevan nopeammin täyteen kuin pölypussi, vaikka sen nimellinen tilavuus vastaisikin pölypussia. Tämä ei nyt sinänsä ollut ongelma, sillä jouduimme tyhjentämään pölysäiliön useita kuukausia kestäneen testin aikana tasan kahdesti.

Mutta etenkin lemmikkitaloudessa pölypussiton ratkaisu tulee varmasti pitkässä juoksussa myös taloudellisesti järkeväksi - itsestään tyhjentävissä roboimureissakin.

Siivoustulos

Monelle lukijalle, joiden kokemus on lähinnä vanhoista, 2010-luvun robotti-imureista, saattaa tulla hyvinkin isona yllätyksenä se, että siivouksen lopputulos ei enää ole juurikaan kalliimman pään roboimureita toisistaan erotteleva tekijä. Näin siksi, että noin tuhat euroa maksavat robotti-imurit ovat yksinkertaisesti kaikki niin hyviä varsinaisessa siivoamisessa.

Ja näin oli Ecovacs Deebot X11 Omnicyclonenkin osalta. Eli kun roboimuria käytettiin "oikein" eli se pistettiin pyörimään asunnossa jatkuvasti, useampana päivänä viikossa, asunnon lattiat olivat erittäin siistit ja puhtaat, läpi koko testijakson.

Testijaksomme ajoittui sopivasti talven ja kevään yli, eli suurimpana haasteena oli eteiseen kenkien mukana kantautuva rapa ja hiekoitushiekka. Näistäkin Ecovacs selvisi mainiosti ja myös eteinen pysyi koko testijakson ajan erittäin siistinä.

Robon sivuille kurottuva moppausrulla ja varsin päteväksi todettu sivuharja varmistivat sen, että myös seinänvierustat ja nurkat pysyivät testijaksomme ajan puhtaina.

Eli siivoustuloksen osalta Ecovacsin toiminnassa ei ollut mitään moitittavaa.

Ongelmat

Vaikka Ecovacsin esteiden västely olikin loistavalla tasolla ja siivoustulos, tässä hintaluokassa totuttuun tapaan, erinomaista, ei robo kuitenkaan ollut aivan ilman kauneusvirheitä.

Robon sisäisestä softasta löytyi erikoinen bugi testimme aikana: Ecovacs päätyi testijaksomme aikana sellaiseen tilaan, että se lähti siivoamaan asuntoa ja kierteli kiltisti kaikki nurkat, mutta ei imuroinut mitään. Eli robon imurointitoiminto oli jostain syystä kytkeytynyt pois päältä täysin ja robo vain ajeleskeli ympäriinsä, palaten lopuksi telakalleen ja kertoen onnellisena, miten työt tulivat valmiiksi.

Tähän yritettiin löytää ratkaisua asetuksista, siivoustiloista ja vaikka mistä.

Lopulta vanha kunnon IT-kikka oli ainoa, joka auttoi asiaan: Ecovacs X11:sta kytkettiin virrat kokonaan pois pariksi minuutiksi ja kytkettiin se uudestaan päälle. Ja tämän jälkeen kyseinen ongelma katosi - palaten uudestaan puolentoista kuukauden päästä uudestaan. Mutta ongelman uusiutuessa tiesimme jo, että boottaus korjaa ongelman.

Toinen pieni ongelma liittyi robotin "roller"-tyyppiseen moppausosaan. Ensinnäkin rullamuotoisen mopin puhdistus telakan omalla puhdistustilalla ei selkeästikään onnistu yhtä hyvin kuin yleisemmin käytössä olevien moppaustyynyjen vastaava puhdistus. Eli mielestäni Ecovacsin moppirulla ei ollut koskaan aivan niin puhdas telakan pesun jälkeen kuin moppityynyt olisivat olleet. Se ei näkynyt sinänsä siivousjäljessä - joka oli mielestäni erittäin hyvää - mutta oli hieman hämmentävä havaintona.





Kolmas, aivan testijaksomme lopussa esiin noussut pieni, mutta ärsyttävä ongelma koski sitä, että jokin osa robotista alkoi mekaanisesti vinkumaan käytettäessä. Yritimme puhdistaa roboa ja irroitella osia, mutta kärsivällisyys ei kuitenkaan riittänyt selvittämään sitä, mistä etenkin mopatessa kuulunut vinkuna lopulta tuli. Mutta ongelma saattaisi liittyä muissakin Ecovacsin roboteissa havaittuun ongelmaan moottorin hammasrattaistossa.

Yhteenveto

Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone oli kokonaisuutena erittäin positiivinen tuttavuus. Etenkin lataustelakan pussiton pölysäiliö oli ilahduttava uudistus, jollaista olemme kaipailleet roboimureihin jo pidempään. Etenkin lemmikkitalouksissa pölypussien ostamisen vaiva ja kustannus ovat olleet iso ongelma.

Lisäksi X11:n esteiden väistely oli suorastaan loistavalla tasolla, eli se päihitti useimmat saman hintaluokan kilpailijansa tällä saralla varsin selkeästi. Robotin uskaltaisi jättää siivoamaan asuntoa helposti pitkänkin loman ajaksi, ilman pelkoa siitä, että se onnistuu jumittamaan johonkin lattialle unohtuneeseen laturin johtoon tai kengännauhoihin.

Mutta aivan täydellinen paketti X11 Omnicyclone ei kuitenkaan ollut. Nyt valmistajien keskuudessa leviävä moppirulla-trendi ei ainakaan ensitutustumisen perusteella vakuuttanut. Lisäksi Ecovacs ei osaa jättää moppirullaa telakkaan, joten robotti ei sovellu mielestämme lainkaan koteihin, joissa on upottavan paksuja mattoja käytössä.

Myös hieman sekava ja tekoälyllä käännetty kännykkäsovellus sekä outo laiteohjelmiston bugi olivat ikäviä kauneusvirheitä muuten mainiossa kokonaisuudessa.

Ecovacs X11 Omnicyclone oli siis monella tapaa lähes täydellinen tapaus, mutta pari pientä ongelmaa laskevat jossain määrin sen houkuttelevuutta.



Vaihtoehdot

Tässä yli tuhannen euron hintaluokassahan on tarjolla hyvin paljon, erinomaisia vaihtoehtoja roboimureiksi, joilla jokaisella on omat vahvuutensa.

Ottaisin itse vaihtoehdoiksi muutaman jo aiemmin testeissämme käyneen roboimurin, jotka nekin osaavat mopata, väistellä esteet ja tyhjentää oman pölysäiliönsä.

Ensinnäkin nostaisin verrokiksi arvostelussamme mainiosti pärjänneen Roborock Saros 10:n, jonka hintalappu on alkanut laskemaan jo hieman miellyttävämmälle tasolle. Näitä kahta verratessa, Saros 10 päihittää Ecovacsin ohjelmistonsa vakaudella ja selkeydellä. Lisäksi Saros sopii Ecovacsia paremmin koteihin, joissa on paksuja mattoja, koska Roborock osaa jättää moppityynynsä telakkaan tarvittaessa.

Mutta toisaalta Ecovacs tarjoaa pölypussittoman telakan, joka on ehdottomasti pitkässä juoksussa hyvä myyntivaltti. Lisäksi Ecovacsin esteiden väistely toimi pitkien testijaksojemme perusteella napsun verran luotettavammin ja varmemmin kuin Roborock Saros 10:n vastaava.



Toinen verrokki on arvostelussamme aikanaan täydet viisi tähteä napannut Dreame X50 Ultra , jonka senkin hintalappu on laskenut viime aikoina selkeästi arvosteluhetkemme hintaa alemmas. Dreame X50 Ultra päihittää Ecovacsin siinä, että se osaa kiivetä selkeästi korkeampien kynnysten yli ja lisäksi se osaa jättää tarvittaessa moppityynynsä telakkaan, joten paksut matot eivät ole sille ongelma. Ecovacs taas päihittää Dreamen omalla valttikortillaan, eli pölypussittomalla telakalla.

Kumpikin malleista pärjäsi esteiden väistelyssä erinomaisesti, mutta molempien ohjelmistot ovat selkeästi kaoottisempia kuin edellä mainitun Roborockin vastaava.



Kolmas, selkeästi edullisempi verrokki olisi arvostelussamme alkuvuodesta 2026 käynyt Roomba 505 Combo . Kumpikin roboista pärjäsi esteiden väistelyssä erittäin hyvin, joskin sanoisin Ecovacsin olevan sillä saralla hiuskarvan verran parempi. Kumpikaan ei puolestaan osaa jättää moppejaan telakkaan, eli kumpikaan malleista ei sovi paksuja mattoja rakastavaan kotiin. Ecovacs päihittää Roomban pölypussittomalla tekniikallaan ja sillä, että sen asetuksia pystyy säätämään huomattavasti monipuolisemmin kuin Roomban vastaavia.

Yhtäläisyyksistä huolimatta Ecovacs on näistä kahdesta mielestäni selkeästi parempi roboimuri, mutta Roomban hintalappu on ollut tätä kirjoitettaessa (05/2026) useita satoja euroja edullisempi kuin Ecovacsin vastaava. Onko Ecovacs sitten satoja euroja Roombaa parempi, jää jokaisen itsensä päätettäväksi.



Plussat

Erittäin hyvä esteiden väistely

Pölypussiton, itsestään tyhjentävä telakka

Erittäin hyvä siivoustulos





Miinukset

Softabugit

Ei osaa jättää moppia telakkaan eli ei sovellu upottaville matoille

Sekavahko kännykkäsovellus





Tähdet

Ecovacs X11 Omnicyclone oli varsin vakuuttava tapaus ja nousi yhdeksi omista suosikki-roboimureistani. Mutta sen pienet softabugit ja sekava kännykkäsovellus laskivat väistämättä yleisfiilistä kokonaisuudesta - etenkin, kun hintalappu pyörii edelleen yli tuhannessa eurossa (05/2026).

Myös se, että moppirullaa ei voi jättää telakkaan, tekee Ecovacsista kehnosti soveltuvan tapauksen paksuja mattoja rakastaviin koteihin.

Tältä pohjalta nappaan lopullisesta arvosanasta yhden kokonaisen tähden pois, koska tässä hintaluokassa roboimurin pitää mielestäni olla varsin viimeistelty ja lähes täydellinen kokonaisuus. Ja ihan siihen Ecovacs X11 Omnicyclone ei kuitenkaan yltänyt.



