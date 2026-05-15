Google pienentää uusien käyttäjien pilvitallennustilaa: 15 gigatavun sijaan vain 5 gigatavua

Google on parhaillaan testaamassa muutosta, joka voi vähentää uusien käyttäjien käyttöönsä saamaa ilmaista pilvitallennustilaa merkittävästi.

Yhtiö on hiljaisesti siirtynyt malliin, jossa uusi Google-tili saa oletuksena vain 5 gigatavua tallennustilaa aiemman 15 gigatavun sijaan - täyteen 15 gigatavuun pääsee vain, jos käyttäjä liittää puhelinnumeronsa tiliin. Muutos nousi esiin ensin käyttäjähavaintojen kautta. Reddit-käyttäjä jakoi kuvakaappauksen tilinluontinäkymästä, jossa Google tarjosi 5 gigatavun peruskiintiötä ja mahdollisuutta nostaa se 15 gigatavuun, jos tiliin yhdistää puhelinnumeron. Pienellä tekstillä kerrottiin, että numeroa käytetään varmistamaan, että lisätty tallennustila myönnetään vain kerran henkilöä kohden.

Käytäntömuutoksesta antaa viitteitä myös Googlen omat ohjesivut. Aiemmin yhtiön tukisivuilla todettiin yksiselitteisesti, että Google-tili sisältää 15 gigatavua ilmaista pilvitallennustilaa, joka jaetaan Gmailin, Driven ja Kuvat-palvelun kesken. Maaliskuun 2026 puolivälin jälkeen tekstiä on muutettu muotoon, jossa luvataan "jopa 15 Gt" maksutta. Sivun sanamuodon muutos on linjassa uuden tilinluontinäkymän kanssa, jossa käyttäjälle tarjotaan kaksi selkeää vaihtoehtoa: hyväksyä 5 gigatavun peruskiintiö tai liittää puhelinnumero ja saada täysi 15 gigatavua.



Googlen edustaja on kertonut teknologiasivusto Android Authoritylle, että kyseessä on alueellinen testi, minkä vuoksi osa uusista käyttäjistä saa edelleen 15 gigatavua tallennustilaa ilman puhelinnumeron vahvistamista. Myös tukisivuilla näkyvä 15 gigatavun maininta viittaa siihen, että uusi käytäntö ei ole vielä maailmanlaajuisesti vakiintunut, vaan kyse on rajatusta kokeilusta tai A/B-testistä.

Google perustelee muutosta virallisesti sillä, että ilmaista tallennustilaa halutaan myöntää vain kerran henkilöä kohden, ei jokaiselle luodulle tilille erikseen. Puhelinnumero toimii tässä välineenä, jonka avulla voidaan vähentää päällekkäisiä ja väärinkäytöksiin liittyviä tilejä. Uuden puhelinnumeron hankkiminen on työläämpää kuin uuden Google-tilin avaaminen, joten ilmaisen tallennustilan sitominen numeroon tekee järjestelmän kiertämisestä vaikeampaa.

Googlen tarjoamaa tiliin yhdistettyä pilvitallennustilaa käytetään sekä Google Kuvien, Gmailin että Google Driven yhteisenä, jaettuna tallennustilana. Eli mikäli pilvitallennustilansa täyttää vaikkapa kuvilla, täyttyy samalla myös Gmailin sähköposteille varattu tila.