Asukselta ilouutinen tehokäyttäjille ja Linux-faneille: läppäreitä myydään ilman käyttöjärjestelmää

Asus on julkistanut Pohjoismaissa uuden ASUS Open -konseptin, joka tuo markkinoille täysin ilman käyttöjärjestelmää myytäviä kannettavia tietokoneita.

Uudistus antaa käyttäjille vapaat kädet valita ja asentaa laitteeseensa juuri haluamansa käyttöjärjestelmän, oli kyseessä sitten Windows tai jokin Linux-jakelu, kuten Ubuntu, Debian tai Fedora.





Yhtiön mukaan ASUS Open on jatkoa vuonna 2016 aloitetulle ASUS PURE -konseptille, jolloin markkinoille tuotiin ensimmäiset turhista esiasennetuista ohjelmistoista eli niin sanotusta bloatwaresta vapaat kannettavat.

Nyt Asus vie ajatuksen askeleen pidemmälle poistamalla laitteista jopa käyttöjärjestelmän. Konseptin myötä tietokoneet toimitetaan täysin puhtaina ilman resursseja syöviä kokeiluversioita.

Asuksen Pohjoismaiden maajohtaja Karl Isaksson kertoo yhtiön huomanneen, että markkinoilla on vahva asiantuntevien käyttäjien joukko, joka haluaa itse määritellä tietokoneensa käyttökokemuksen.

Isakssonin mukaan uusi konsepti on suunniteltu juuri niille tehokäyttäjille, jotka ymmärtävät käyttöjärjestelmiä syvällisesti ja vaativat täydellistä hallintaa laitteestaan.





Uusi myyntimalli ei rajoitu vain yhteen laitteeseen, vaan se kattaa valikoiman Asuksen kannettavia aina edullisemmista perusmalleista raskaaseen luovaan työhön ja pelaamiseen tarkoitettuihin huippulaitteisiin.

Edullisin konseptiin kuuluva laite on 849 euron suositushintainen ASUS Vivobook S14.

Mallistoon kuuluvat myös ASUS Zenbook 14 (1 299 €), luovan työn ammattilaisille suunnattu ProArt P16 (3 099 €) sekä pelaajille suunnatut ROG Zephyrus G14 (3 499 €) ja ROG Zephyrus G16 (3 699 €).

Tarkemmat tiedot ja valikoiman näet Asuksen sivuilta.

ASUS Open -laitteiden ennakkomyynti on alkanut tänään 13. toukokuuta, ja laitteet tulevat saataville valituille pohjoismaisille jälleenmyyjille 28. toukokuuta.





Ennakkotilaajille Asus tarjoaa 27. toukokuuta asti laitteista alennuksia, jotka laskevat esimerkiksi Vivobook S14 -mallin hintaa sadalla eurolla ja kalliimpien mallien hintoja jopa 200 eurolla.