Unitree julkisti sisältä ohjattavan mecha-robotin: muuntautuu nelijalkaiseksi ja maksaa 600 000 euroa
Kiinalainen robotiikkayhtiö Unitree Robotics on ottanut askeleen tieteiselokuvien maailmaan esittelemällä maailman ensimmäiseksi massatuotetuksi ihmisen ohjaamaksi mecha-robotiksi kutsumansa laitteen.
GD01-nimeä kantava jättirobotti vie yrityksen kehitystyön aiemmista robottikoirista ja humanoideista kohti raskaampia, ihmisen kuljettamia koneita.
Laitteen hintalappu on yhtä huomiota herättävä kuin sen ulkomuoto, sillä robotin hinnat alkavat reilusta 600 000 eurosta.
Unitreen julkaisemalla videolla yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Wang Xingxing kiipeää itse robotin ohjaamoon. Videon nähdään myös, että robotti kävelee ilman ihmistä.
Yhtiön mukaan esitelty materiaali on aitoa ja reaaliaikaista ilman videon nopeutuksia.
Kuljettajineen noin 500 kiloa painava GD01 erottuu joukosta muuntautumiskyvyllään. Robotti voi liikkua kaupunkiympäristössä ja kaduilla kahdella jalalla kävellen, mutta tarpeen vaatiessa se pystyy muuntautumaan nelijalkaiseen tilaan.
Neljällä jalalla liikkuminen on suunniteltu erityisesti haastavampiin ympäristöihin, kuten portaisiin ja rinteisiin.
Unitree on alun perin noussut maailmanlaajuiseen tietoisuuteen nopeilla robottikoirilla ja ihmisen kaltaisilla humanoidiroboteilla.
Unitree valmistelee parhaillaan listautumista Shanghain STAR Market -pörssiin. Onnistuessaan yhtiöstä saattaa tulla Kiinan A-osakemarkkinoiden ensimmäinen julkisesti noteerattu humanoidirobotiikkaan keskittyvä yritys.
