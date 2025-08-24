Pienikokoinen Insta360 Go Ultra kykenee jopa 4K 60fps -videoon

Erilaisia toimintakameroita valmistava Insta360 on jälleen julkistanut uuden mallin, GO Ultran. Kyseessä on alkaen 459 euron arvoisesta kamerasta, joka on kooltaan pienikokoinen, mutta kykenee laadukkaaseen kuvaan.

Insta360:n mukaan kamera on älykellon kokoinen ja painaa 53 grammaa. Kameraa voidaan käyttää itsenäisesti tai telakan kanssa, jossa on esimerkiksi näyttö.





Valmistaja kertoo, että uusi GO Ultra yhdistää Ace- ja X-sarjan kameroiden ominaisuuksia, mutta pakkaa niitä pienempään kokoon. Kamerassa on 1/1.28 tuuman kenno ja 5 nm:n tekoälypiiri, joiden avulla ylletään kuvanlaatuun, joka oli aiemmin mahdotonta GO-sarjassa.

GO Ultra yltää jopa 4K 60 fps -videoon, kun vuosi sitten julkaisussa GO 3S -mallissa jäädään 4K 30 fps:n tasolle. Ultrassa on PureVideo -toiminto, jossa tekoäly vähentää kohinaa ja parantaa kirkkautta hämärässä. 4K-videota kuvatessa Insta360 lupaa GO Ultran pysyvän selvästi viileämpänä kuin GO 3S -malli.





Kuvausta voi tehdä pelkällä kameralla 70 minuuttia tai telakan kanssa jopa 200 minuuttia. Tallennustila perustuu tässä mallissa microSD-kortteihin.