Insta360:n X4 -kameralla saa otettua 360 asteen videota 8K -tarkkuudella

Erilaisista toimintakameroista tunnettu Insta360 julkisti X4 -mallin. Se toimii seuraajana vuoden 2022 syksyllä julkistetulle X3 -mallille.

Pitkulaisessa laitteessa on yksi sensori kummallakin puolen runkoa, joiden avulla voi kuvata 360 asteen kuvaa.

Edeltäjään verratessa tarkkuutta on saatu kasvatettua. Laitteella voi nyt ottaa 360 asteen videota 8K -tarkkuudella 30 fps:n nopeudella. Lisäksi 5.7K -tarkkuudella voi ottaa videota nyt 60 fps:n nopeudella, kun X3:n kohdassa tämä rajoittuu 30 fps:n nopeuteen.

Kuvia voi edelleen ottaa 72 megapikselin tarkkuudella. X4:sta voi käyttää myös yhden kameran tilassa, jolloin se kuvaa 4K-tarkkuudella 60 fps:n nopeudella.

Laitteen näyttö on kasvatettu 2,5 tuumaan ja samoin on kasvanut käyttöaika. 2290 mAh:n akusta riittää virtaa nyt 135 minuutiksi, kun kuvataan 5.7K 30 fps -videota. 8K 30 fps -videon osalta käyttöaika on 75 minuuttia.



Linssille tarjotaan irrotettavaa suojaa, mikäli kameraa haluaa käyttää ankarammassa ympäristössä huonommalla säällä. Laite kestää vettä 10 metriin asti.

Videota editoidaan Insta360:n mobiilisovelluksella, joka osaa sen tehdä halutessaan itsenäisesti. Sovellus osaa automaattisesti muuttaa kuvatun 360 asteen videon tavalliseksi 16:9-kuvasuhteen kuvaksi tai vastaavasti pystysuuntaiseksi 9:16-videoksi valiten siihen mielenkiintoisimmat tapahtumat, joita ympärillä on tapahtunut.

Insta360 X4 on nyt myynnissä Suomessa. Sen suositushinta on 599,99 euroa.