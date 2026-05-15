Homey toi älykodin hallinnan televisioihin ja Teslan näytölle

Älykodin hallintajärjestelmä Homey on julkaissut natiivisovellukset Android TV- ja webOS-käyttöjärjestelmille.

Päivityksen myötä älykodin ohjaaminen siirtyy puhelimen ruudulta kodin suurimmalle näytölle, ja käyttö on optimoitu toimimaan suoraan television kaukosäätimellä.

Sovellus on ladattavissa välittömästi, ja kirjautuminen tapahtuu skannaamalla ruudulla näkyvä QR-koodi.

Televisionäkymässä etusijalla ovat käyttäjän omat suosikit, kuten Flow-automaatioiden käynnistäminen tai tietyn tunnelmatilan asettaminen.

Sovelluksesta löytyy myös yleisnäkymä kaikista liitetyistä laitteista sekä erillinen osio automaatioiden ajamiseen. LG:n televisioiden osalta webOS-sovellus tukee vuonna 2021 tai sen jälkeen julkaistuja Smart TV -malleja, mutta saatavuus saattaa vaihdella mallin ja maan mukaan.

Televisioiden lisäksi Homey on tuonut tarjolle uuden selainpohjaisen homey.tv-palvelun. Sen avulla älykotia voi hallita millä tahansa nykyaikaisella verkkoselaimella.



Valmistaja korostaa erityisesti tukea Teslan sisäänrakennetulle selaimelle, mikä mahdollistaa esimerkiksi autotallin oven avaamisen tai valojen sytyttämisen suoraan auton kosketusnäytöltä ennen pihaan ajamista.

Uudet sovellukset ja selainkäyttöliittymä ovat yhteensopivia laajasti Homeyn eri ratkaisujen kanssa.

Tuki löytyy Homey Cloud- ja Homey Pro -versioille sekä Homey Pro minille ja itse isännöidylle Homey Self-Hosted Serverille.