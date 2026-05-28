Sonylta uusi True RGB -televisiotekniikka haastamaan OLED ja Mini-LED – malliston kruunaa 30 000 euron 115 tuuman malli

Sony on julkistanut vuoden 2026 televisio- ja kotiteatterimallistonsa, jonka kärkenä toimii täysin uusi True RGB -teknologia.

Yhtiö lupaa uuden taustavalojärjestelmän haastavan niin perinteiset Mini-LED- kuin OLED-televisiotkin tarjoamalla molempien teknologioiden parhaat puolet samassa paketissa.

Suurinta huomiota mallistossa herättää suuri 115-tuumainen BRAVIA 9 II -lippulaivamalli, jonka suositushinta asettuu Suomessa 29 999 euroon.

Sonyn uusi RGB Backlight Master Drive Pro -teknologia on merkittävä harppaus eteenpäin perinteisestä LED-taustavalaistuksesta. Sonyn True RGB käyttää erikseen ohjattavia punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-valoja.

Tämä lähestymistapa on hyvin samankaltainen kuin kilpailija Samsungin hiljattain esittelemä Micro RGB -tekniikka. Molemmat valmistajat pyrkivät nyt eroon värisuodattimien aiheuttamasta valon hukasta ja värien vääristymisestä.



Sonyn mukaan True RGB mahdollistaa yhtiön historian laajimman väriavaruuden, korkean maksimikirkkauden ja erittäin tarkan kontrastinhallinnan ilman Mini-LED-tekniikkaa vaivaavaa "blooming"-ilmiötä (valon vuotamista kirkkaiden kohteiden ympärille).

Sony on panostanut erityisesti olohuoneen haastaviin olosuhteisiin: BRAVIA 9 II -mallissa käytetään uutta Immersive Black Screen Pro -pintakäsittelyä, joka imee heijastuksia ja säilyttää mustan tason syvänä myös kirkkaassa päivänvalossa.

Sonyn mallisto jakautuu kahteen True RGB -sarjaan. Lippulaiva BRAVIA 9 II tarjoaa kehittyneimmät LED-ohjaimet ja parhaan paneelipinnoitteen, kun taas BRAVIA 7 II tuo uuden väritekniikan saataville laajemmissa kokoluokissa alkaen 50 tuumasta.

Vertailun vuoksi Sony asemoi itsensä hieman Samsungin vastaavaa R95H-sarjaa kalliimmaksi. Esimerkiksi 65-tuumainen Sony BRAVIA 9 II maksaa 3 999 euroa, kun Samsungin 65-tuumainen Micro RGB -lippulaiva irtoaa 3 499 eurolla.

Televisioiden ohella Sony päivitti äänentoistotarjontaansa BRAVIA Theatre Trio -järjestelmällä. Kyseessä on langaton kolmen kaiuttimen kokonaisuus, joka on kehitetty yhteistyössä Sony Pictures Entertainmentin äänisuunnittelijoiden kanssa. Järjestelmä hyödyntää 360 Spatial Sound Mapping -tekniikkaa luodakseen virtuaalisen äänikentän, joka tuntuu kattavan koko huoneen.

Uutuutena äänipuolella on myös Direct Connect -toiminto, jonka avulla yhteensopivat langattomat subwooferit ja takakaiuttimet voidaan liittää suoraan televisioon ilman erillistä soundbaria.

Sonyn uuden BRAVIA-malliston ennakkotilaukset alkoivat Suomessa 27. toukokuuta 2026. Toimitusten odotetaan alkavan pian tämän jälkeen, eli Sony haastaa Samsungin vuoden 2026 malliston suoraan kesän kynnyksellä.



BRAVIA 9 II:

115" - 29,999 euroa

85" - 5,999 euroa

75" - 4,499 euroa

65" - 3,999 euroa



BRAVIA 7 II:

98" - 7,499 euroa

85" - 3,999 euroa

75" - 3,399 euroa

65" - 2,799 euroa

55" - 2,499 euroa

50" - 2,399 euroa



BRAVIA Theatre Trio: