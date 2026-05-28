Sonylta uusi True RGB -televisiotekniikka haastamaan OLED ja Mini-LED – malliston kruunaa 30 000 euron 115 tuuman malli
Sony on julkistanut vuoden 2026 televisio- ja kotiteatterimallistonsa, jonka kärkenä toimii täysin uusi True RGB -teknologia.
Yhtiö lupaa uuden taustavalojärjestelmän haastavan niin perinteiset Mini-LED- kuin OLED-televisiotkin tarjoamalla molempien teknologioiden parhaat puolet samassa paketissa.
Suurinta huomiota mallistossa herättää suuri 115-tuumainen BRAVIA 9 II -lippulaivamalli, jonka suositushinta asettuu Suomessa 29 999 euroon.
Sonyn uusi RGB Backlight Master Drive Pro -teknologia on merkittävä harppaus eteenpäin perinteisestä LED-taustavalaistuksesta. Sonyn True RGB käyttää erikseen ohjattavia punaisia, vihreitä ja sinisiä LED-valoja.
Tämä lähestymistapa on hyvin samankaltainen kuin kilpailija Samsungin hiljattain esittelemä Micro RGB -tekniikka. Molemmat valmistajat pyrkivät nyt eroon värisuodattimien aiheuttamasta valon hukasta ja värien vääristymisestä.
Sonyn mukaan True RGB mahdollistaa yhtiön historian laajimman väriavaruuden, korkean maksimikirkkauden ja erittäin tarkan kontrastinhallinnan ilman Mini-LED-tekniikkaa vaivaavaa "blooming"-ilmiötä (valon vuotamista kirkkaiden kohteiden ympärille).
Sony on panostanut erityisesti olohuoneen haastaviin olosuhteisiin: BRAVIA 9 II -mallissa käytetään uutta Immersive Black Screen Pro -pintakäsittelyä, joka imee heijastuksia ja säilyttää mustan tason syvänä myös kirkkaassa päivänvalossa.
Sonyn mallisto jakautuu kahteen True RGB -sarjaan. Lippulaiva BRAVIA 9 II tarjoaa kehittyneimmät LED-ohjaimet ja parhaan paneelipinnoitteen, kun taas BRAVIA 7 II tuo uuden väritekniikan saataville laajemmissa kokoluokissa alkaen 50 tuumasta.
Vertailun vuoksi Sony asemoi itsensä hieman Samsungin vastaavaa R95H-sarjaa kalliimmaksi. Esimerkiksi 65-tuumainen Sony BRAVIA 9 II maksaa 3 999 euroa, kun Samsungin 65-tuumainen Micro RGB -lippulaiva irtoaa 3 499 eurolla.
Televisioiden ohella Sony päivitti äänentoistotarjontaansa BRAVIA Theatre Trio -järjestelmällä. Kyseessä on langaton kolmen kaiuttimen kokonaisuus, joka on kehitetty yhteistyössä Sony Pictures Entertainmentin äänisuunnittelijoiden kanssa. Järjestelmä hyödyntää 360 Spatial Sound Mapping -tekniikkaa luodakseen virtuaalisen äänikentän, joka tuntuu kattavan koko huoneen.
Uutuutena äänipuolella on myös Direct Connect -toiminto, jonka avulla yhteensopivat langattomat subwooferit ja takakaiuttimet voidaan liittää suoraan televisioon ilman erillistä soundbaria.
Sonyn uuden BRAVIA-malliston ennakkotilaukset alkoivat Suomessa 27. toukokuuta 2026. Toimitusten odotetaan alkavan pian tämän jälkeen, eli Sony haastaa Samsungin vuoden 2026 malliston suoraan kesän kynnyksellä.
BRAVIA 9 II:
- 115" - 29,999 euroa
- 85" - 5,999 euroa
- 75" - 4,499 euroa
- 65" - 3,999 euroa
BRAVIA 7 II:
- 98" - 7,499 euroa
- 85" - 3,999 euroa
- 75" - 3,399 euroa
- 65" - 2,799 euroa
- 55" - 2,499 euroa
- 50" - 2,399 euroa
BRAVIA Theatre Trio:
- Trio with Kit - 2,999 euroa
- Trio - 1,999 euroa
- Bar 7 with Kit - 1,099 euroa
- Bar 7 - 899 euroa
- Sub 9 - 999 euroa
- Rear 9 - 799 euroa
- Sub 8 - 699 euroa
