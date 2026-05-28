Halpa laturi voi tulla kalliiksi – Temusta tilattu laite osoittautui testissä vaaralliseksi

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan teettämässä ja testausyhtiö SGS Fimkon suorittamassa turvallisuustestissä Temu-verkkokaupasta tilatun lehtipuhaltimen laturi osoittautui hengenvaaralliseksi.

Laturin ensiö- ja toisiopiirien välinen eristys todettiin riittämättömäksi, mikä voi aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun. Lisäksi laturista puuttui kokonaan sulake, joka suojaisi laitetta oikosulkutilanteessa. Samaan aikaan testatusta ladattavasta tasapainolaudan laturista ei puolestaan löytynyt vastaavia turvallisuuspuutteita.





Laturitesti kytkeytyy laajempaan ilmiöön, sillä akkukäyttöisten laitteiden ja latureiden aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet Suomessa selvästi. LähiTapiolan omien kotivakuutuksen vahinkotietojen mukaan akkuun tai laturiin liittyviä vahinkoja, kuten syttymisiä, savuamista, turpoamista ja kuumenemista, sattui viime vuonna kuukausitasolla noin kolmanneksen enemmän kuin viisi vuotta aiemmin.

Myös pelastustoimen Pronto-tietokanta vahvistaa asian, sillä akkulaitteiden tulipalojen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2020. Vuonna 2024 pienelektroniikan akuista tai latureista aiheutui jo 108 paloa, mikä ylitti esimerkiksi sähkökiuaspalojen määrän.

"Useimmiten ne ovat puhelimia, irtoakkuja tai latureita, jotka kuumenevat tai syttyvät. Yksi tyypillinen tilanne on, että puhelin on pudonnut, ja kun sitä sen jälkeen yrittää käyttää, akku kuumenee ja pahimmillaan kärähtää", sanoo LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen.

Akkulaitteiden määrä suomalaiskodeissa on nykyisin valtava, sillä LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan neljäsosalla suomalaisista on kotonaan jo yli kymmenen akkukäyttöistä laitetta.





Riskit kasvavat samaan aikaan, kun kiinalaisen halpaelektroniikan tilausmäärät rikkovat ennätyksiä. PostNordin tuoreen tutkimuksen mukaan Temu on noussut pienellä erolla ohi Zalandon suomalaisten kaikkein suosituimmaksi verkkokaupaksi.

"En suosittele akkulaitteiden tai laturien ostamista Temusta tai mistään muualtakaan, jossa niitä myydään hinta edellä eikä ostaja voi käytännössä tietää, mitä saa. Jos esimerkiksi komponenteista tai ylilataussuojasta on säästetty, laite ei välttämättä kestä laturin tehoa", kommentoi Määttänen.

Tämän vuoden heinäkuun alusta lähtien Tulli alkaa periä EU:n ulkopuolisista, enintään 150 euron verkkokauppaostoksista pakollista kolmen euron tullimaksua.