Oura Ring 5 esiteltiin – peräti 40 prosenttia edeltäjäänsä pienempi

Kotimainen, alun perin Oulusta maailmalle ponnistanut älysormusvalmistaja OURA on julkistanut sormusmallistonsa uusimman sukupolven, Oura Ring 5:n.

Kyseessä on yhtiön tähän asti merkittävin muotoilullinen harppaus, sillä uutuusmalli on peräti 40 prosenttia pienempi kuin edeltävä Oura Ring 4 -malli. Tämän myötä yhtiö markkinoikin uutuuttaan maailman pienimpänä älysormuksena, jonka entistä ohuempi ja kevyempi titaanirakenne sekä tasaisempi kaarevuus tekevät siitä huomaamattomamman ja luonnollisemman tuntuisen sormessa.





Pieni koko tarjoaa kuitenkin kattavat tekniset ominaisuudet, ja sormus tarjoaa edelleen viikon mittaisen toiminta-ajan yhdellä latauksella.

Sormuksen sisäpinnan sensorikyhmyistä on tehty matalampia, mikä parantaa ihokosketusta. Lisäksi uusi signaaliarkkitehtuuri hyödyntää entistä tehokkaampia LED-valoja ja kaikkiaan 12 vahvempaa signaaliväylää, joiden luvataan takaavan tarkan mittaustuloksen entistä laajemmalle määrälle erilaisia sormityyppejä ja ihonvärejä. Sormus on suojattu pölyltä ja vedeltä 100 metriin asti IP68-luokituksen mukaisesti, ja sen titaanipintaa suojaa aiempaa naarmunkestävämpi PVD-pinnoite.

Laitteistopäivitysten ohella Oura esittelee laajan valikoiman uusia ohjelmisto-ominaisuuksia, jotka tulevat saataville Oura Ring Gen3 -malleille ja sitä uudemmille sukupolville. Mukana on esimerkiksi reaaliaikainen Live Activity Tracking -treeniseuranta, jonka avulla käyttäjä voi seurata muun muassa juoksun, pyöräilyn tai voimaharjoittelun aikana vauhtia ja matkaa suoraan älypuhelimestaan.

Suurin uudistus on kuitenkin Health Radar -kokonaisuus, joka tarkkailee jatkuvasti käyttäjän biometrisiä signaaleja taustalla ja pyrkii havaitsemaan poikkeavia kuvioita ennen kuin niistä muodostuu ongelmia.

Tämän laajennuksen keskiössä ovat verenpainesignaalit, jotka seuraavat verenpaineen vaihteluita erityisesti yön aikana. Lisäksi mukana on yöllisen hengityksen 30 päivän seuranta, ja Oura onkin aloittanut yhteistyön uniterveysyhtiö Resmedin kanssa auttaakseen käyttäjiä tunnistamaan ja arvioimaan mahdollisia unihäiriöitä.

Metabolisen terveyden puolella Oura tuo sovellukseensa uuden GLP-1 Insights -toiminnon, joka on suunniteltu painonhallinta- ja GLP-1-lääkitystä käyttävien henkilöiden itsenäisen seurannan tueksi.

Toiminto yhdistää lääkeannostelun, käyttäjän kirjaamat sivuvaikutukset ja painonmuutokset Ouran omiin uni-, aktiivisuus-, stressi- ja valmiustietoihin.





Yhdysvalloissa sovellukseen tuodaan myös kliinisen datan yhdistävät Health Records -terveystiedot sekä tekoälypohjainen Counsel Health -lääkäripalvelu.

Ohjelmistopuolen yleisiin parannuksiin kuuluvat myös kadonneiden Oura-laitteiden etsimistä helpottava Locate-toiminto sekä uusi tietosuojaominaisuus, joka mahdollistaa tietojen poistamisen sovelluksesta tietyltä aikaväliltä ilman, että koko pitkäaikaista historiaa tarvitsee pyyhkiä pois.

Sormuksen ohella Oura tuo myyntiin uuden kannettavan, alumiinisen Oura Ring 5 Charging Case -matkalatauskotelon, joka tukee langatonta latausta ja sisältää riittävästi virtaa sormuksen lataamiseen kuukaudeksi.

Kotelo myydään erillisenä lisävarusteena 109 euron hintaan. Itse Oura Ring 5 on saatavilla koossa 6 - 13, ja yhtiö suosittelee sovitussetin käyttöä oikean koon varmistamiseksi, sillä sormuksen huomattavasti pienempi koko voi muuttaa istuvuutta aiempiin sukupolviin verrattuna.

Suomessa sormuksen hinnat alkavat Silver- ja Black-värien 429 eurosta. Stealth, Brushed Silver, Gold sekä uusi kuparinvärinen Deep Rose maksavat puolestaan 529 euroa.





Laajempien sovellustoimintojen käyttäminen vaatii edelleen kuukausijäsenyyden, jonka hinta on ennallaan eli 5,99 euroa kuukaudessa tai noin 70 euroa vuodessa.

Oura Ring 5 on parhaillaan ennakkotilattavissa, ja sen maailmanlaajuiset toimitukset käynnistyvät 4. kesäkuuta 2026, joskin osa uusista terveysominaisuuksista, kuten verenpaineen ja GLP-1-lääkityksen seuranta, julkaistaan aluksi vain valituilla markkinoilla englannin kielellä.