Steam Deck OLED palasi varastoihin – hinta nousi yli 200 euroa

Valve on ilmoittanut, että suosittu Steam Deck OLED -käsikonsoli on jälleen saatavilla yhtiön omassa verkkokaupassa.

Paluun myötä laitteiden hinnat ovat kuitenkin kokeneet poikkeuksellisen rajun korotuksen, sillä molempien mallien suositushintoja on jouduttu päivittämään selvästi ylöspäin. Vaikka Valve markkinoi laitteen olevan jälleen yleisesti saatavilla, sivujen mukaan edullisempi 512 gigatavun malli on ehtinyt myydä jo loppuun, ja tällä hetkellä tilattavissa on ainoastaan suurempi yhden teratavun versio.





Uudistuneen hinnoittelun myötä Steam Deck OLEDin 512 gigatavun malli maksaa nyt Euroopassa 779 euroa. Kun laite julkaistiin noin kolme vuotta sitten, sen myyntihinta oli 569 euroa, joten hinnannousua on kertynyt peräti 210 euroa.

Suuremman yhden teratavun mallin uusi hinta on puolestaan 919 euroa, mikä tarkoittaa 240 euron korotusta alkuperäiseen 679 euron julkaisuhintaan verrattuna.

Itse laite tai sen tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet lainkaan, vaan tuoreet hinnat heijastavat puhtaasti muuttunutta kustannustasoa.

Valve perustelee hinnanmuutoksia muistikomponenttien ja varastokustannusten nousulla sekä muilla teollisuuden alan maailmanlaajuisilla logistisilla haasteilla.

Komponenttien hintojen nousu ei koske pelkästään Valvea, vaan kyseessä on laajempi pelialaa kurittava ilmiö. Korotusten taustalla vaikuttaa tekoäly-yhtiöiden hurja kasvu ja niiden käyttöön rakennettavien datakeskusten valtava rakennustahti, mikä on aiheuttanut globaalin komponenttipulan ja nostanut erityisesti käyttömuistin sekä tallennustilan hintoja markkinoilla.

Samasta syystä myös muut suuret konsolivalmistajat ovat joutuneet pohtimaan hintojaan ja nostamaan niitä ylöspäin kuluvan vuoden aikana.





Sony ilmoitti aiemmin tänä keväänä hinnankorotuksista kaikkiin PlayStation 5 -konseleihinsa, minkä seurauksena esimerkiksi PS5 Pron hinta nousi Suomessa 899,99 euroon. Myös Nintendo valmistautuu nostamaan Nintendo Switch 2 -konsolinsa hintaa maailmanlaajuisesti syyskuun alussa, jolloin laitteen suositushinta nousee Euroopassa 499,99 euroon.