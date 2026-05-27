Meta vyöryttää nyt maksulliset Plus-tilaukset globaalisti: näitä ominaisuuksia saa maksua vastaan

Meta on ilmoittanut tuovansa suositut sosiaalisen median palvelunsa uuteen aikakauteen laajentamalla maksulliset tilausvaihtoehdot globaaleiksi, kertoo TechCruch.

Jatkossa Facebook, Instagram ja WhatsApp tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden ostaa lisäominaisuuksia erillisillä Plus-jäsenyyksillä.





Yhtiö keskittää jatkossa kaikki tilauspalvelunsa uuden Meta One -brändin alle, joka tulee sisältämään myös uusia tekoälyyn ja ammattikäyttöön suunnattuja tasoja.

Kuluttajille suunnatuista palveluista Instagram Plus ja Facebook Plus sijoittuvat noin neljän dollarin kuukausihintaan.

Nämä tilaukset keskittyvät erityisesti palveluiden tarina-ominaisuuksien laajentamiseen. Käyttäjät saavat käyttöönsä työkaluja, joilla voi esimerkiksi nähdä tarinoiden uudelleenkatselujen määrän tai pidentää tarinoiden näkyvyysaikaa yli tavanomaisen vuorokauden. Kenties puhutuin ominaisuus on mahdollisuus esikatsella muiden käyttäjien tarinoita ilman, että katselusta jää merkintää julkaisijalle.

WhatsApp Plus sijoittuu hieman edullisempaan kolmen dollarin hintaluokkaan. Sen painopiste on sovelluksen personoinnissa. Tilaus tuo mukanaan uusia sovellusteemoja, mukautettuja soittoääniä, mahdollisuuden kiinnittää useampia keskusteluja chatti-listan kärkeen sekä eksklusiivisia tarrapaketteja.

Metan mukaan nämä Plus-tilaukset on suunnattu erityisesti tehokäyttäjille, eivätkä ne korvaa jo aiemmin julkaistua Meta Verified -varmennetta, joka keskittyy henkilöllisyyden vahvistamiseen ja tukeen.

Itsellä Plus-tilaukset eivät sovelluksissa vielä näkyneet.

Samaan aikaan Meta aloittaa Meta One -kokonaisuuden testaamisen, joka tuo tekoälyominaisuudet maksun taakse. Meta One Plus- ja Premium -tasot tarjoavat tilaajilleen enemmän laskentatehoa vaativiin tekoälytehtäviin, kuten monimutkaisempaan päättelyyn ja laajempaan videoiden sekä kuvien luomiseen.

Nämä AI-painotteiset tilaukset asettuvat noin 8 ja 20 dollarin hintapisteisiin.





Tekoälyyn ja ammattikäyttöön liittyvät Meta One -testit alkavat ensivaiheessa valituilla markkinoilla, kuten Singaporessa ja Saudi-Arabiassa. Metan tuotejohtaja Naomi Gleit on kuitenkin vahvistanut (linkki Threads), että tavoitteena on yhdistää kaikki tilausmallit ajan myötä Meta One -kokonaisuudeksi, jota päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla.