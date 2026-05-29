POP-pankin verkkopankki ja kortitkin lopettavat toiminnan kolmeksi päiväksi
Suomalainen POP-pankki sulkeutuu asiakkailtaan käytännössä kokonaan tänään perjantaina 29.5.2026 melkein kolmen vuorokauden ajaksi.
POP-pankin verkkopankki, mobiilipankki ja kaikki korttitoiminnot sulkeutuvat tänään kello 15 ja palaavat toimintaan vasta maanantaina, 1.6.
Järjestelmäpäivitysten vuoksi tehtävä huoltokatko on siinä mielessä erikoinen, että yleensä pankit ovat turvanneet vähintään korttiensa toiminnan huoltokatkojen aikana, mutta tällä kertaa myös kortit sulkeutuvat katkon ajaksi.
POP-pankin korteilla ei voi siis maksaa lainkaan viikonlopun aikana, eikä myöskään käteisen nostaminen onnistu. Myös viranomaispalveluihin kirjautuminen on mahdotonta POP-pankin tunnuksilla, kun myös verkkopankki on suljettu.
Eli POP-pankin asiakkaiden kannattaa nopeasti nostaa käteistä käyttöön viikonlopun yli, kaiken varalta.
Ainoana poikkeuksena POP-pankin palveluissa ovat pankin credit-tyyppiset kortit eli tuttavallisemmin oikeat luottokortit, joilla maksaminen onnistuu myös huoltokatkon aikana.
