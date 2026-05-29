Älä lankea tähän: Kyberturvallisuuskeskus varoittaa Traficomin nimissä leviävistä pelotteluviesteistä

Kyberturvallisuuskeskus varoittaa tuoreimmassa viikkokatsauksessaan uudesta huijausviestien aallosta, jota levitetään parhaillaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin nimissä. Kyseessä on laajamittainen kalastelukampanja, jonka tavoitteena on urkkia suomalaisten verkkopankkitunnuksia ja muita arkaluonteisia tietoja.

Huijausviestit erottuvat joukosta erikoisella aloituksella, sillä ne esittäytyvät olemattoman "Ajoneuvoministeriön" nimissä. Viesteissä väitetään vastaanottajan ajoneuvon tallentuneen valvontakameraan liikennesääntörikkomuksen vuoksi, mistä seurauksena olisi erääntynyt sakko.





Uhreja pelotellaan erittäin vakavilla seurauksilla: mikäli tekaistua sakkoa ei makseta määräaikaan mennessä, asia siirretään tuomioistuimeen ja vastaanottajan pankkitili, palkkatulot sekä muu omaisuus jäädytetään.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan viestejä on lähetetty myös henkilöille, jotka eivät edes omista autoa.

"Kalasteluviesteissä vedotaan usein kiireeseen ja uhataan rahallisilla seuraamuksilla, mikäli viestin vastaanottaja ei toimi viestin väitösten mukaisesti. Tällä kalasteluviestin lähettäjä pyrkii saamaan viestin vastaanottajaa painamaan viestin sisältämää linkkiä ja syöttämään arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitietoja, rikollisen huijaussivustolle. Viestin sisältämiä linkkejä ei tule avata", muistuttaa tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola.

Traficom-huijausten lisäksi suomalaisia piinaavat parhaillaan useat muutkin tuttujen brändien nimissä kulkevat huijaukset. Kuluneen viikon aikana viranomaisille on ilmoitettu OmaKannan nimissä kulkevista sähköpostikalasteluista, joissa ohjataan kirjautumaan palveluun linkin kautta. Samalla tavalla Nordean nimissä lähetetyt sähköpostit ja Matkahuollon nimissä leviävät tekstiviestit pyrkivät ohjaamaan uhreja tekaistuille verkkosivuille, jotka kalastelevat pankkitunnuksia.





Viranomaiset painottavat, ettei sähköposteissa tai tekstiviesteissä olevia linkkejä tule koskaan klikata, eikä virallisiin palveluihin pitäisi siirtyä myöskään hakukoneiden hakutulosten kautta. Turvallisinta on kirjoittaa osoite kokonaisuudessaan osoiteriville tai käyttää selaimen valmiita kirjanmerkkejä.