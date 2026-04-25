Suomalainen Verda nappasi 100 miljoonaa euroa – haastaa amerikkalaiset pilvijätit

Helsinkiläinen tekoälyinfrastruktuuriin erikoistunut Verda, joka tunnettiin aiemmin nimellä DataCrunch, on ilmoittanut merkittävästä 100 miljoonan euron rahoituskierroksesta.

Rahoitus koostuu oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta sekä pohjoismaisten rahoituslaitosten myöntämästä velasta. Pääsijoittajana kierroksella toimi Lifeline Ventures, ja mukana ovat myös muun muassa Tesi, Varma sekä byFounders.

Tuoreen pääoman turvin yhtiö aikoo kiihdyttää tekoälypilvensä kehitystä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa haastaakseen amerikkalaiset jätit, kuten AWS:n, Googlen ja Microsoftin.

Verda on kasvanut vauhdilla, ja sen liikevaihto ylsi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä jo 60 miljoonan dollarin vuosivauhtiin. Yhtiö on jo nyt kassavirtapositiivinen, mutta kova kysyntä laskentateholle vaatii jatkuvia investointeja.

Osana laajentumistaan Verda on julkistanut rakentavansa uuden seuraavan sukupolven tekoälykonesalin Ruotsin Sundsvalliin. Hanke on yksi Pohjoismaiden suurimmista, ja se on suunniteltu hyödyntämään Nvidian uusimpia Blackwell Ultra- ja Vera Rubin -arkkitehtuureja.



Sundsvall valikoitui sijaintipaikaksi erityisesti 100-prosenttisesti uusiutuvan energian ja hyvien kuituyhteyksien ansiosta. Verda aikoo myös hyödyntää konesalien hukkalämpöä kaukolämpöverkossa, kuten se tekee jo nykyisissä Suomen konesaleissaan.

Uutinen on jatkoa Suomen ja Pohjoismaiden poikkeuksellisen vahvalle vireelle tekoälyinfrastruktuurin saralla. Vasta aiemmin tässä kuussa uutisoimme hollantilaisen Nebiusin massiivisesta 310 megawatin investoinnista Lappeenrantaan sekä Seinäjoen ja Janakkalan uusista konesalihankkeista.

Siinä missä monet muut hankkeet ovat ulkomaisia investointeja, Verda edustaa kotimaista osaamista, joka pyrkii rakentamaan Euroopalle omaa teknologista suvereniteettia. Verdan toimitusjohtaja Ruben Bryonin mukaan yhtiön tavoitteena on pysyä eurooppalaisena ja neutraalina toimijana, mikä on merkittävä kilpailuetu globaaleilla markkinoilla.

Rahoituksen myötä Verda aikoo palkata loppuvuoden aikana yli 100 uutta työntekijää, keskittyen erityisesti laitteistosuunnitteluun ja tekoälytutkimukseen.

Yhtiö on yksi harvoista maailmanlaajuisista NVIDIA Preferred Partner -kumppaneista, mikä takaa sille etulyöntiaseman kriittisen laskentatehon saannissa. Verdan visio on tarjota välitön, kitkaton pääsy laskentatehoon ilman perinteisiä kankeita sopimusneuvotteluja, mikä palvelee erityisesti uuden sukupolven tekoälykehittäjiä ja autonomisia tekoälyagentteja.