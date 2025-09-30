Australia harkitsee GitHubin kieltämistä alle 16-vuotiailta

Suomessakin populistit huutelevat lehtien palstoilla ja Facebookin puskaradioissa usein sen perään, että sosiaalinen media pitäisi kieltää alaikäisiltä.

Populismin ongelma on vain yleensäkin se, että yksinkertaiset ehdotukset eivät yleensä sovi oikeaan, varsin monimutkaiseen elämään.

Niin tässäkin tapauksessa.

Uutisoimme jo viime vuoden lopulla, miten Australia on kieltämässä sosiaalisen median alle 16-vuotiailta.

Kielto on ns. kova, eli jatkossa kaikki sosiaalisen median palvelut joutuvat todentamaan kaikkien australialaisten käyttäjiensä iän aukottomasti. Jos alaikäiset australialaiset pääsevät sosiaalisen median palveluun, napsahtaa palvelulle isot sakot.

Kuulostaa kauniilta ja helpolta, eikö totta?

Asiassa on vain pieni mutta. Kukaan ei ole koskaan onnistunut aukottomasti määrittelemään sitä, miten sosiaalinen media tarkalleen ottaen määritellään.



Suomessakin asiasta on vahvaa epäselvyyttä, sillä esimerkiksi useille "suosituimmat some-palvelut" -listoille kuuluvat mm. WhatsApp ja Youtube.

Nyt, kun Australia valmistautuu tiukkaan sosiaalisen median kieltolakiinsa, maa on joutunut oikeasti tämän kysymyksen eteen. Lakiahan ei voi kirjoittaa niin, että listataan vain yrityksiä, jotka luokitellaan alaikäisiltä kielletyiksi, vaan sen sijaan pitää kirjoittaa laki, joka kuvaa selkeästi sen, mitkä kriteerit määräävät sen, onko joku palvelu sosiaalinen media vai ei.

Esimerkiksi YouTuben suhteen maassa käytiin paljon vääntöä aiheesta, sillä Australia olisi halunnut sallia YouTuben käytön alaikäisille. Mutta koska YouTuben ominaisuudet ovat niin lähellä muita sosiaalisen median palveluita, maan oli pakko lopulta myöntää, että myös YouTube tullaan kieltämään kokonaan alle 16-vuotiailta.

Nyt edessä on vielä eriskummallisempi tilanne.

Australian ikärajavalvontaa hoitavaksi viranomaiseksi nimetty eSafety Commissioner on joutunut lähestymään maailman suosituinta avoimen lähdekoodin palvelua, GitHubia, kirjeitse.

Viranomainen tiedustelee kirjeessään GitHubilta, katsooko se itse olevansa Australian virallisen määritelmän mukainen sosiaalisen median palvelu. Jos Microsoftin omistama GitHub katsoo, että määritelmä vaikuttaa täyttyvän, myös GitHubin käytöstä tulee laitonta alle 16-vuotiaille.

Australian kriteereiden mukaan sosiaalisen median palveluksi lasketaan palvelut, jotka täyttävät nämä määritelmät:

Palvelun ainoa tai yksi tärkeimmistä tarkoituksista on mahdollistaa sosiaalinen vuorovaikutus käyttäjien kesken

Palvelu mahdollistaa käyttäjien välisten linkkien muodostumisen

Palvelu sallii käyttäjien lisätä sisältöä palveluun

Palvelusta löytyy käyttäjien lisäämää sisältöä, joka voi päätyä australialaisen käyttäjän näkyviin



Kriteerit ovat hyvin epämääräiset ja esimerkiksi kaikki verkon keskustelualueet vaikuttaisivat automaattisesti kuuluvan lain alaisuuteen. Ja tavallaan GitHubinkin tapauksessa kaikki ehdot täyttyvät, sillä esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys on käyttäjien välistä vuorovaikutusta.

Australian tapa käyttäjän iän vahvistamiseksi on sekin vähintäänkin hämmentävä (PDF), sillä esimerkiksi käyttäjän luoman tekstisisällön sävystä pitäisi pystyä päättelemään se, onko käyttäjä alle 16-vuotias.