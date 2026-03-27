Playstation 5 kallistuu merkittävästi

Playstation 5 kallistuu merkittävästi
Petteri Pyyny

Sony on tänään ilmoittanut merkittävistä hinnankorotuksista kaikkiin PlayStation 5 -pelikonsoleiden hintoihin koko maailmassa - siis myös Suomessa.

Hintojen korotuksen syynä on tietysti syksyllä 2025 alkanut räjähdysmäinen komponenttien hintojen nousu, etenkin muistipiirien ja tallennustilan hintojen nousu. Hintojen nousun taustalla on tekoälyfirmojen käyttöön rakennettavien datakeskusten hurja rakennustahti.

Uudet hinnat astuvat voimaan jo ensi viikon torstaina, 2.4.2026. Suomen ja koko Euroopan uudet hinnat ovat tässä:

  • PS5 - 649,99 euroa
  • PS5 Digital Edition - 599,99 euroa
  • PS5 Pro - 899,99 euroa
  • PlayStation Portal - 249,99 euroa


Tällä hetkellä Pleikkaria saa vielä Suomesta halvemmallakin, esimerkiksi PS5 Digital Editionin saa vielä toistaiseki 499 eurolla ja PS5 Pron 799 eurolla.

Hiljattain uutisoimme myös, miten tulevan PlayStation 6 -konsolin julkaisu saattaa viivästyä jopa vuosilla - sekin kohonneiden komponenttikustannusten vuoksi.

