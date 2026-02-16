Sony Playstation 6 myöhästyy, kenties useilla vuosilla - syykin on tuttu: tekoälyfirmat
Medialähteiden mukaan täysin valtoimenaan riehuva muistikriisi on aiheuttamassa lisää tuhoa kuluttajamarkkinoilla.
Kun tekoälyfirmat haalivat käsiinsä kaiken mahdollisen muistikapasiteetin rakenteilla oleviin palvelinkeskuksiin, on kuluttajatuotteiden kohtalo ollut karu. Lähes kaiken elektroniikan hinta on noussut rakettimaisesti syksystä 2025 lähtien.
Ja nyt hinnoittelun mahdottomuus alkaa heijastumaan myös muihin tuotteisiin.
Bloombergin tietojen mukaan (maksumuuri) Sony on siirtänyt seuraavan sukupolven pelikonsolinsa, Playstation 6:n, julkaisua eteenpäin - mahdollisesti vuosilla.
PS6:sta oltiin veikkailtu julkaistavaksi vuoden 2027 lopulla, mutta komponenttien hintojen villi heittely on saanut Sonyn muuttamaan suunnitelmiaan.
Lähteiden mukaan Sony olisi siirtämässä Playstation 6:n julkaisua vuodenne 2028 tai jopa vuodelle 2029. Nykyinen malli, PS5, saapui myyntin vuoden 2020 lopulla eli odotus seuraajan osalta saattaa venyä lähes vuosikymmenen mittaiseksi.
Mutta sekava markkinatilanne ei kosketa pelkästään Sonya, vaan samaiset Bloombergin lähteet kertovat, että Nintendo olisi harkitsemassa vakavasti valtavan suositun Switch 2 -pelikonsolinsa hintojen korottamista kuluvan vuoden aikana.
Jo aiemmin uutisoimme, miten odotettu Steam Machine -tietokonekonsoli myöhästyy sekin. Viivästyksen syynä on sama kuin muillakin firmoilla: komponenttien hintojen kehitystä on tällä hetkellä täysin mahdotonta ennustaa.
