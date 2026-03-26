Dreame X60 Ultra saapui Suomeen – uutuus on edeltäjäänsä hieman halvempi, mutta vanha mestari on silti kova haastaja
Dreame Technology järjesti tänään Tukholmassa The Dreame Resort -tapahtuman, jossa esillä oli runsaasti Dreamen ekosysteemin laitteita, ja näitä pääsin itse läheltä katselemaan.
Esillä oli muun muassa robotteja, kodinkoneita sekä hyvinvointiin ja kauneuteen liittyviä laitteita.
Kauneustuotteita ja muuta
Jälkimmäisestä kategoriasta esillä oli etenkin Dreame Photon LED Mask -kasvomaski, joka on Suomessa myynnissä 249 euron hinnalla. Esillä olivat myös vahvasti Dysonin haastavat hiustenkihartimet ja muotoilutuotteet sekä Dreame S7 -parranajokone, joka oli tilaisuudessa ilmeisesti virheellisesti esillä myös nimellä S8.
Dreamen valikoimissa on kodinkoneita, kuten jääkaappeja, uuneja, kahvinkeittimiä, televisio ja listahan jatkuu. Mutta nämä eivät vielä ole Suomessa myynnissä, eikä tilaisuudessa sellaisesta puhuttu.
Nämä tuotteet ovat myynnissä Suomessa: Photon LED Mask, AirStyle Pro, S7 Shaver ja Aero Straight Pro.
Lippulaivarobotti nyt saatavilla
Robotti-imurien osalta Suomessa on myynnissä nyt X60 Ultra -robotti-imuri eli Dreamen tämän vuoden lippulaivamalli. Se julkaistiin tammikuussa CES 2026 -tapahtumassa, ja tarkemmat tiedot siitä löydät täältä.
Laite on siis nyt saatavilla ja sen hinta on 1349 euroa eli 50 euroa edullisempi kuin edeltäjänsä myyntiin tullessa.
Uusi on aina uusi ja laitteessa on parannuksia, kuten tehokkaampi imuteho ja parempi kynnysten ylittely, mutta siitä huolimatta katseita kannattaa pitää myös edeltäjässä, sillä se on myynnissä tällä hetkellä 799 eurolla.
Ja tälle mallille annoimme arvostelussa täydet viisi tähteä.
Vertaa tekniset tiedot: X60 Ultra vs X50 Ultra.
Myös X60 Ultra on tulossa testattavaksi, joten tarkemmat arviot siitä nähdään tällä sivustolla parin kolmen kuukauden kuluttua.
Tilaisuudessa Dreame demosi portaita kiipeävää Cyber X -robottia, jonka sisään tavallinen robotti-imuri ajaa, jotta laite voi päästä talon toiseen kerrokseen siivoamaan. Näytti ihan kohtuullisen toimivalta.
Robottien osalta Dreamella on myös E1 -ikkunanpuhdistajarobotti, joka kilpailee vahvasti Ecovacsin kanssa.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.