Ecovacs Winbot W3 Omnin asema puhdistaa ikkunanpuhdistajan pesutyynyt

Ecovacs on esitellyt uusia kotitalousrobotteja. Näiden joukkoon kuuluu robottiruohonleikkureita, ja robotti-imureita, mutta tässä keskitytään nyt Winbot W3 Omni -ikkunanpesurobottiin.





AfterDawn arvosteli edeltäjän, Winbot W2 Omnin, pari vuotta sitten ja se osoittautuikin käteväksi laitteeksi ikkunanpesuun.

Nyt markkinoille on siis tulossa seuraaja vielä helmikuun aikana 699 euron hinnalla.

Ecovacs

in mukaan 12-tasoinen turvajärjestelmä takaa maksimaalisen turvallisuuden 8 000 Pa:n ilmanpainekiinnityksellä ja erittäin kestävän turvakaapelin avulla varmistaen luotettavan käytön.

Uusi malli kykenee tarkempaan reunojen ja kulmien puhdistukseen, ja myös laitteen navigointi on älykkäämpää.

Ehkäpä kuitenkin merkittävin uudistus löytyy laitteen telakasta. Vortex Wash -monitoimiasema puhdistaa pesutyynyt automaattisesti 16 korkeapaineisen suuttimen ja neljän pyörivän levyn avulla ilman manuaalisen puhdistuksen tarvetta. Aiemmassa mallissa liinat on joutunut pesemään käsin.





Samalla Ecovacs esitteli Winbot Mini 2 -mallin. Se on pienempi ja ohuempi robotti, joka on suunniteltu mahtumaan ahtaisiin tiloihin ja puhdistamaan pienet ikkunat vaivattomasti. Neljän uuden ja parannetun kulmaharjan ansiosta Winbot Mini 2 yltää jopa 1 mm:n etäisyydelle reunoista, tarjoten näkyvästi puhtaammat kulmat ja reunat.

Winbot Mini 2 tulee Suomessa myyntiin 12. maaliskuuta alkaen 299 euron hinnalla.