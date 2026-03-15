Roomba 505 Combo+ arvostelu - varsin pätevä, esteet väistelevä robotti-imuri

Roboimureiden pioneeri iRobot uudisti mallistoaan varsin isolla kädellä vuoden 2025 aikana. Yhtiön Roombat saivat ensimmäistä kertaa käyttöönsä LiDAR-valotutkat ja samalla myös robojen ohjastamiseen tarkoitettu älypuhelinsovellus uudistui merkittävästi - pariinkin otteeseen.

Pistimme uudesta mallistosta pitkään testiin yhden mielenkiintoisimmista tapauksista, hämmentävällä nimihirviöllä ristityn Roomba Plus 505 Combon, joka kaiken selvyyden välttämiseksi kantaa myös nimeä Roomba 505 Combo+.

Kyseessä on pyörivillä moppilevyillä lattiat moppaava, kameran avulla älykkäästi esteet väistelevä, oman pölysäiliönsä tyhjentävä, moppinsa itse pesevä roboimuri. Eli siis suora vastaus tämän hetken suosituimpaan roboimureiden kategoriaan.

Tavalliseen tapaamme otimme uutuuden noin kuusi kuukautta kestäneeseen käyttötestiin, jossa robo oli ainoa asunnon lattioiden puhtaudesta huolehtiva työkalu koko testijaksomme ajan. Sopivasti testi osui myös keskelle suomalaista talvea, eli kenkien mukana sisällä kantautui hiekoitushiekkaa, loskaa ja sekalaista muuta likaa Roomban työtä haittaamaan.

Eli otetaanpas selvää, miten Roomba 505 Combo+ tehtävästään selviytyi..

Ulkonäkö ja toiminnot

Edestä päin katsottuna Roomba 505 Combo+ näyttää aivan tavalliselta robotti-imurilta, mutta siinä piileekin oikeastaan yksi merkittävä muutos Roomban uudessa mallistossa: Roomban malleissa ei ole ollut aiemmin robon päällä olevaa LiDAR-valotutkaa, vaan yhtiön robotit ovat navigoineet muilla tavoin.

Nyt tässä on siis siirrytty samaan linjaan kaikkien muidenkin roboimurivalmistajien kanssa. Tok mainittakoon, että Roomba 505 Combo+ ei siis ole suinkaan ainoa Roomban malli, joka käyttää LiDARia, mutta yksi ensimmäisistä.

Päältäkin katsottuna robo on hyvin tavanomainen: pyöreä kiekko, jossa on kaksi fyysistä painiketta. Ilahduttavasti, valtaosa robotin pinnasta on karheaksi kuvioitua muovia, eikä kiiltäväpintaista muovia, kuten useimmissa muissa roboimureissa. Kiiltäväpintaiset robotit ovat sinänsä kivan näköisiä - hetken. Kunnes niiden päälle alkaa sitten kertymään pölyä ja likaa, jonka jälkeen ne ovat jatkuvasti hieman siivottoman oloisia.

Ja tottahan toki, robotista löytyy myös kamera, jota käytetään lattialle unohtuneiden esteiden tunnistukseen (ja väistelyyn).





Pohjasta ei paljastu sinänsä isompia yllätyksiä: käytössä on kaksi pyörivää moppityynyä, joista toinen pystyy tarvittaessa kurottautumaan pidemmälle, seinän vierustoja mopatessa.

Kenties ainoa ihmettelyn aihe liittyy siihen, että Roombassa on käytössä vain yksi siivoustela - yhtiö kun on tullut tunnetuksi nimenomaan siitä, että Roombissa käytetään yleensä aina kahta eri suuntiin pyörivää siivoustelaa, jolla imurointi yleensä onnistuu tehokkaammin.

Roomba 505 Combo+:n telakka on sekin hyvin tyypillinen, kalliimman hintaluokan modernin roboimurin lataustelakka. Ja telakkaa koskevat samat ongelmat kuin muidenkin modernien roboimureiden telakoita: se on sen verran iso, että sitä ei saa näppärästi piiloon vaikkapa sohvan alle.

Telakasta löytyy pölypussi, johon robotti tyhjentää itsestään oman sisäisen pölysäiliönsä roskat siivouksen lopuksi. Pölypussi pitää vaihtaa Roomban omaan pölypussiin pussin täyttessä, aivan kuten perinteisissä imureissakin.

Moppauksen tueksi taas on tarjolla sekä likaisen että puhtaan veden säiliöt. Siivouksen aluksi moppityynyt kostutetaan puhtaalla vedellä ja siivouksen lopuksi moppityynyt puhdistetaan automaattisesti puhtaalla vedellä - ja likavesi imaistaan pesukaukalosta omaan säiliöönsä. Vesisäiliöt ovat useimpiin kilpailijoihin nähden hieman pienet, eli vain 2,3 litran kokoiset.







Tekniset tiedot ja hinta

Imuteho: 7000 Pa Navigointi: LiDAR-kartoitus + kamerapohjainen esteentunnistus Moppaustapa: Kaksi pyörivää moppaustyynyä Moppien nosto: Havaitsee matot, nostaa moppeja itsestään Akun kapasiteetti: 5000 mAh Akkukesto: noin 90–180 min Latausaika: noin 180 min Robotin halkaisija: 35 cm Robotin korkeus: 10,6 cm Robotin paino: noin 4,3 kg Kynnyksen ylityskyky: noin 2 cm Telakan toiminnot: automaattinen tyhjennys, mopin pesu ja kuivaus Pölypussin koko (telakassa): noin 2,5 litraa Puhdasvesisäiliö: 2,3 litraa Likavesisäiliö: 2,3 litraa Telakan mitat: 45 x 34,4 x 47 cm Telakan paino: noin 6,3 kg Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri Kartat: tuki useille pohjakartoille, voidaan käyttää useassa kerroksessa; kielletyt alueet; huonekohtainen ohjaus Suodatin: HEPA / hienopölysuodatin Hinta: arvosteluhetkellä noin 500 euroa



iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash hinnat:

Älypuhelinsovellus

iRobotin käyttämä älypuhelinsovellus on läpikäynyt viimeisen vuoden aikana paljon muutoksia ja itse asiassa uudemmat robotit, kuten nyt testissämme ollut Roomba Plus 505 Combo, ovat siirtyneet käyttämään omaa, Roomba -sovellusta, vanhan iRobot Home -sovelluksen sijaan.

Samalla yhtiö on selkeästi testaillut ja kokeillut monenlaisia muutoksia siihen, miten roboimurin ohjaaminen olisi mahdollisimman selkeää peruskuluttajan osalta. Näkymät ovat eläneet niin paljon, että välillä sovelluksen logiikan perässä pysyminen on ollut hieman haastavaakin.

Tällä hetkellä päänäkymä keskittyy valmiiden rutiinien tarjoamiseen, joista robon saa yhdellä napautuksella toteuttamaan yleisimmin käytetyt tehtävät: olipa kyseessä sitten koko asunnon perinpohjainen siivous tai vaikka vain kevyt imurointi keittiössä.

Rutiineja on päänäkymässä näkyvissä vain pari, joka tekee näkymästä vähän ärsyttävän, kun itse käytän kolmea tai neljää eri rutiinia, tilanteen mukaan. Mutta oletettavasti suurimmalle osalle käyttäjistä nykyinen ratkaisu on varsin toimiva.

Kuten yleensäkin, Roomba ei tarjoa samalla tasolla säädettävyyttä asetusten osalta kuin monet kiinalaiset kilpailijansa, vaan sen sijaan sovelluksen valikkorakenteissa on pyritty keskittymään yksinkertaisuuteen.

Aivan onnistunut nykyinen filosofia ei mielestäni ole - ja vanha Roomba sovellus muutaman vuoden takaa oli mielestäni selkeämpi käytettävyydeltään. Samalla tietyt jutut, kuten vaikkapa vesimäärän säätö moppauksen yhteydessä on piilotettu käytännössä kokonaan ja valittu rutiini päättää käyttäjän puolesta sen, miten vettä annostellaan mopille.

Siivouksen osalta on kuitenkin tarjolla ihan fiksuja ratkaisuja, kuten kevyt perussiivous, syväpuhdistus - ja lisäksi säätömahdollisuuksia eri huoneiden osalta. Jokaiselle huoneelle voi siis luoda omat peruasetuksensa - pitääkö ne vain imuroida vai tarvitaanko moppaustakin, ja miten perusteellisesti mikäkin huone pitäisi siivota.

Karttojen muokkaus noudattelee sekin hyvin yksinkertaistettua mallia, jossa tarjolla on kaikki perustoiminnot, mutta jotenkin hieman karusti ja abstraktisti esitettynä. Tärkeintä on kenties huomata, että yksittäisten huoneiden siivouksen oletusasetukset säädetään karttaeditorin kautta.

Kokonaisuutena en ollut täysin sinut uudistuneen sovelluksen kanssa: rakastin vanhaa iRobotin sovellusta sen yksinkertaisuuden vuoksi - ja nyt tavallaan yksinkertaisuudesta on karsittu, mutta tarjoamatta samalla kaikkea sitä säätövaraa, mitä muilla valmistajilla on sovelluksissa tarjota.

Erityisen ilahduttavaa Roombassa on edelleen se, että mobiilisovellus on kauttaaltaan suomennettu ja myös robotin äänipalautteet saa vaihdettua selväksi suomeksi halutessaan.

Käyttö

Roomban arkikäyttö ei eroa muista roboimureista millään tavalla. Eli sitä on tarkoitus käyttää mielellään päivittäin - eikä ainoastaan silloin, kun kotona alkaa näyttää likaiselta. Roboimurit yleisesti ottaen on tarkoitettu ylläpitämään siistiä kotia ja ne eivät välttämättä yhdellä siivouskerralla saa täyteen kaaokseen päässyttä asuntoa siistiksi, eikä se ole niiden tarkoituskaan.

Järkevintä robotin käyttö onkin ajastusten kautta, jos oma arki ja elämä siihen taipuu. Jos taas tekee säännöllisesti vaikkapa etätöitä, robon voi heittää päälle joko painamalla robotin päällä olevaa fyysistä nappia tai sitten sovelluksen kautta, valitsemalla haluamansa rutiinin.





Robotti siivoaa käynnistymisen jälkeen sille määrätyt huoneet, halutussa järjestyksessä. Lopuksi se palaa takaisin telakkaansa, tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä ja ryhtyy pesemään moppityynynsä puhtaaksi.

Roomban äänimaailma on hyvin tavanomainen roboimurin äänimaailma, eli se ei ole lähellekään niin äänekäs kuin tavallinen imuri, mutta sen verran ärsyttävä kuitenkin, että sitä ei mielellään kuuntele kotona ollessaan.



telakassa oleva pesuallas, jossa moppityynyt pestään automaattisesti

Isoin meteli Roombasta pääsee, kun se tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä telakasta löytyvään erilliseen pölypussiin. Tuon jälkeen alkaa moppityynyjen puhdistuksen prosessi, joka kestää jokusen minuutin. Lopuksi tapahtuva kopin kuivaus taas kestää tunnista kolmeen tuntiin, jolloin telakasta pääsee pientä hurinaa - eli en suosittele robotin sijoittamista sellaiseen paikkaan, jossa mitään ylimääräisiä ääniä ei kaipaa.

Akkukesto Roombassa oli parempaa keskitasoa ja arvioisin, että työpäivän aikana se pystyy helposti yhdellä välilatauksella siivoamaan n. 150m2 lattiapinta-alan asunnon. Robo siis osaa ladata itsensä kesken siivouksen, jos akku ei riitä koko rutiinin suorittamiseen yhdellä latauksella - ja Roomba tietää, mistä kohtaa siivousta pitää jatkaa akun lataamisen jälkeen.

Esteiden väistely

Roomba Plus 505 Combo on nyt ensimmäinen testipenkkiimme päässyt Roomba, josta löytyy sekä lidar-valotutka että kamerapohjainen esteiden väistely. Yhdistelmä on siis täsmälleen sama, mitä kaikki muutkin merkittävät roboimurivalmistajat käyttävät kalliimman pään, älykkääsit esteitä väistelevissä roboimureissaan.





Mutta toki, kuten arvosteluistamme voi lukea, pelkästään se, että robosta löytyy lidar ja kamera, ei itsessään tarkoita vielä yhtään mitään - jotkut roboimurit ovat tekniikastaan huolimatta umpisurkeita väistelemään lattialle unohtuneita esteitä ja toiset taas ovat todella loistavia väistelyssään.

Ja Roomba itse asiassa yllätti iloisesti tällä saralla: se ei ollut aivan kärkikahinoissa testaamistamme esteitä väistelevistä roboteista, mutta selkeästi keskivertoa parempi. Oikeastaan ainoa isompi ongelma Roomballe olivat robotintappajiksi ristimäni kromiset keittiön tuolien jalat, joihin kompastuvat useimmat muutkin roboimurit.





Mutta Roomba selvisi lattialle unohtuneista kengännauhoista, latureiden johdoista ja matoista kiitettävin arvosanoin. Ainoastaan muutaman kerran se oli onnistunut ruttaamaan kevyen eteisen maton niin, että se ei päässyt siitä enää ohi ryttäämisen jälkeen tai syömään eteisessä kengännauhan. Mutta usean kuukauden testijakson aikana Roomba oli pulassa vain hyvin harvoin - ja jumit olivat lähes aina niissä surullisenkuuluisissa keittiön tuoleissa.





Tuolienkin kanssa Roomba itse asiassa pärjäsi paremmin kuin useimmat muut roboimurit, sillä Roomba 505 Combo+:n suunnittelussa on selkeästi käytetty samaa periaatetta kuin yhdessä, vuosia sitten arvostelemassamme Samsungin roboimurissa: laitetaan robottiin enemmän tehoja. Eli Roomba onnistui ihan vain voimalla ryskäämällä pääsemään useamman kerran irti pahoistakin jumeista.

Siivoustulos

Siivouksen osalta Roombaa tulikin testattua sitten pidemmän kaavan kautta, kun robo siivoili testikohdettamme loppusyksystä läpi talven, aina alkukevääseen asti. Ja siltä osin Roomba 505 Combo+ olikin erittäin hyvä tapaus: se sai keräiltyä eteiseen kertyneet hiekoitushiekat ja lekasoramurut, tavanomaisten nurkista löytyneiden pölyjen lisäksi.

Roomba osaa nostaa moppityynyjään mattojen kohdalta varsin hyvin, eikä se näin ollen myöskään kastele mattoja tai jätä moppityynyissä olevaa likaa mattojen pintoihin. Mutta mainittakoon tässä yhteydessä, että Roomba 505 Combo+ ei osaa jättää moppityynyjään telakkaansa - tai käydä viemässä niitä telakkaan odottamaan, jos niitä ei tarvita. Eli tältä osin Roomba häviää napsun kalliimmille kilpailijoilleen selkeästi: kun moppeja ei irroteta imurista automaattisesti lainkaan, ei Roomba sovellu upottaville matoille. Mukana raahautuvat mopit kastelisivat ja sotkisivat yli pari senttiä paksut matot.

Toinen havainto siivoukseen liittyen koskee sekin moppausta: Roomba käyttää varsin reippaalla kädellä vettä moppityynyjen pesemiseen siivouksen jälkeen - selkeästi enemmän kuin muut testaamistani roboimureista. Lisäksi telakassa olevat vesisäiliöt ovat hieman pienemmät kuin useimmissa kilpailijoiden malleissa.

Tästä seuraa se, että mikäli aina ohjeistaa Roomban myös moppaamaan asunnon imuroinnin yhteydessä, telakassa olevia vesisäiliöitä pitää tyhjentää ja täyttää useammin kuin useimmissa muissa vastaavalla tekniikalla toteutetuissa roboimureissa.

Samasta syystä ajastaisin robotin pitkän loman ajaksi ainoastaan imuroimaan, jotta siivous ei pysähtyisi vesisäiliöiden tyhjenemiseen tai likavesisäiliön täyttymiseen.

Mainittakoon vielä, että patenteista johtuen Roomba on yksi harvoista roboimureista, joka tunnistaa, milloin sen sisäinen pölysäiliö on täynnä - ja robotti osaa käydä tyhjentämässä säiliönsä kesken siivouksen, jatkaakseen siivousta sen jälkeen. Tämä tekee Roombasta mainion apulaisen koteihin, joissa on paljon karvaa päästäviä lemmikeitä.







Roomban tilanne..?

Roomban omistajan iRobotin heikosta taloustilanteesta uutisoitiin oikeastaan koko vuoden 2025 ajan. Tilanne huolestutti tietysti myös nykyisiä ja potentiaalisia Roomban imureiden ostajia - koska firman kaatuessa tukipalvelut ja sovellusten toiminnat saattaisivat loppua.

Tilanne ratkesi kuitenkin lopulta robojen omistajien kannalta onnellisesti, joskin iRobotin osakkeenomistajien kannalta heikosti: koko iRobot siirtyi velkajärjestelyjen kautta uusien omistajien käsiin. Uusi omistajataho on käytännössä sama firma, joka on jo vuosien ajan valmistanut Roombat.

Nykyisessä tilanteessa Roombaa on taas helppo suositella, sillä yhtiön nykyinen omistuspohja vaikuttaa vakaalta. Uusi omistaja myös on luvannut huoltopalveluiden ja takuun jatkuvan tavalliseen tapaan myös aiemmin ostetuille Roomban malleille.

Tietysti ongelmallisena voidaan pitää sitä, että aiemmin amerikkalainen iRobot on nyt sekin kiinalaisten omistama yhtiö - kuten lähes kaikki muutkin suuret roboimurivalmistajat, korealaista Samsungia lukuunottamatta.

Yhteenveto

Roomba 505 Combo+ (eli Roomba Plus 505 Combo eli Roomba 505 Combo+ AutoWash) oli mielenkiintoinen lisä robotti-imureiden laajaan valikoimaan. Se ei sinänsä tuo mitään varsinaista uutta nykymuotoisiin roboimureihin, mutta tekee luvatut toimintonsa hyvin ja luotettavasti.

Erityisen ilahduttavaa oli sen pätevä esteidenväistelyn tekniikka sekä siivoustulos. Moitteita on puolestaan pakko antaa napsun verran sekavaksi mennestä mobiilisovelluksesta sekä ennen kaikkea siitä, että robo ei osaa irrottaa moppityynyjään - tehden siitä suhteellisen hyödyttömän koteihin, joissa on paksuja mattoja.



Vaihtoehdot

Vaihtoehtojahan Roomballe on tarjolla vaikka kuinka paljon. Mutta jos rajataan realistiset vaihtoehdot sellaisiin robotti-imureihin, jotka tarjoavat kamerapohjaista esteiden väistelyä, automaattista moppausta ja itsestään tyhjentävän pölysäiliön, valikoima rajautuu kalliimman pään tuotteisiin. Ja tässä Roomba onkin vahvoilla, sillä sitä on myyty alkuvuodesta 2026 jopa alle 500 euron hintalapulla, jolla se haastaa jo monia Roborockin verrokeitakin ominaisuuksiltaan.

Verrokeiksi nostaisin kenties Roborock Qrevo Curv ja Roborock Qrevo Edge -mallit, jotka ovat siis sama imuri, vain erilaisella telakalla. Niidenkin hintalappu on pyörinyt viime aikoina kukkaroystävällisesti alle 500 euron tasossa. Näihin nähden Qrevot päihittävät Roomban säädettävyyden osalta, mutta Roomba taas pärjäsi selkeästi paremmin esteiden väistelyssä - tarjoten luotettavampaa arkikäyttöä.

Lisäksi muistutan, että roboimureissa tapahtuu valtavia hintojen heittelyitä aivan jatkuvasti, joten suosittelen myös tutustumaan laajemmin roboimurieden arvosteluihimme ja tarkistamaan päivän hinnan kullekin mallille vaikkapa roboimureiden tietokannastamme. Joku tämän artikkelin kirjoitushetkellä 800 euroa maksanut Roombaa parempi roboimuri voi hyvinkin maksaa juttua lukiessasi jo alle 500 euroa.

Plussat

Hyvä siivoustulos

Suomennettu sovellus

Äänipalaute suomeksi

Hintaluokassaan erittäin hyvä esteiden väistely

Sopii lemmikkikoteihin





Miinukset

Ei osaa jättää moppeja itsestään telakkaan - sopii siksi huonosti paksuille matoille

Sekavahko mobiilisovellus

Käyttää verrokkeihin nähden paljon vettä moppien pesuun





Tähdet

Eniten päänvaivaa Roombaa arvostellessa aiheutti kuitenkin sen vaihdellut hinta: robon hintahaarukka pyöri testijaskomme alussa 800 eurossa, joka olisi Roombasta aivan liikaa. Mutta hinta lasketteli talven mittaan alle 500 euron hujakoille, jolloin Roombasta siitä tulikin taas kilpailukykyinen hinta-laatu -suhteeltaan.

Arvosteluhetkellämme Roombaa saa jopa 400 eurolla, jolloin se on jo suorastaan suositeltava ostos. Mutta kyseessä on hetkellinen tarjoushinta, joten tähtiarviomme asettuu nyt sen pohjalta, että Roomba 505 Combo+:n hinta on ollut jo useamman pätkän noin 500 euron tasossa. Tältä pohjalta annamme tähtiarvosanamme - ja alle 500 euron hintalapulla Roomba on mielestämme varsin pätevä roboimuri, etenkin koteihin, jossa ei jakseta/haluta säätää robotin asetuksia millintarkasti vähän väliä.



