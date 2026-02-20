Elisan Etuhinta-kampanja joutui Kuluttaja-asiamiehen arviointiin - hinnanalennuksia naamioitu kanta-asiakasmarkkinoinniksi

Kuluttaja-asiamies on vienyt markkinaoikeuden arvioitavaksi Elisan Etuhinta-kampanjan, jossa puhelintarjousten yhteydessä ei ilmoitettu lain vaatimaa 30 päivän alinta hintaa. Kuluttaja-asiamies vaatii menettelylle kieltoa 200 000 euron sakon uhalla.





Perusteena tälle on se, että kampanjassa ei ole Kuluttaja-asiamiehen mukaan kyse kanta-asiakasmarkkinoinnista, vaikka Elisa sitä sellaiseksi perustelee.

Elisan "Let's Etuillaan" -mainos antoi ymmärtää, että kanta-asiakkaat saavat ostaa matkapuhelimen edullisemmin etuhinnalla. Etuhinnan yhteydessä ilmoitettiin suluissa korkeampi, niin sanottu normaalihinta, joka oli voimassa muille kuin kanta-asiakkaille.

Kuitenkin kaikki kuluttajat ovat voineet ottaa hyödyn tästä hinnasta yksinkertaisesti luomalla tunnukset tai kirjautumalla Elisan verkkokauppaan.





Tämä oli kaikille kuluttajille mahdollista ilman sitoumuksia tai aiempaa asiakkuutta. Koska etuhintaa markkinoitiin käytännössä kaikille kuluttajille ja se oli kenen tahansa hyödynnettävissä, kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kyse ei ollut kohdennetusta kanta-asiakasmarkkinoinnista, jossa 30 päivän alimman hinnan voi jättää ilmoittamatta.

"Lainsäädännön tarkoitus on lisätä hintojen avoimuutta ja parantaa kuluttajien mahdollisuutta arvioida tarjousten edullisuutta. Sääntöjä ei voi kiertää naamioimalla hinnanalennuksia kanta-asiakasmarkkinoinniksi. Tällaiset kampanjat koettelevat alennusten uskottavuutta", kommentoi Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Asialla on yksittäistapausta laajempi merkitys, sillä markkinaoikeus ei ole aiemmin arvioinut vastaavanlaista markkinointia kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta.





Kuluttaja-asiamies on vienyt Elisan markkinaoikeuteen myös muista alennuskampanjoista ja 30 päivän säännön rikkomisesta. Markkinaoikeus on määrännyt helmikuussa 2026 uhkasakolla tehostetun kiellon Elisan Haukatut hinnat ja Black Friday –kampanjoiden lainvastaisuudesta.